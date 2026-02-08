- Hoy:
Elecciones Generales 2026: ¿Eres miembro de mesa? ONPE confirma cuándo inician las capacitaciones virtuales
La ONPE confirmó que los ciudadanos en el Perú que hayan sido elegidos como miembros de mesa, podrán acceder a capacitaciones virtuales y presenciales.
Las Elecciones Generales están programadas para realizarse este domingo 12 de abril de 2026, por lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dado alcances sobre lo que se está planificando para cumplir con la labor de miembros de mesa durante la jornada.
PUEDES VER: ¿Cuánto debo pagar por incumplir labor de miembro de mesa? Esta es la multa para las Elecciones Generales 2026
El pasado jueves 29 de enero se realizó el sorteo para elegir a lo miembros de mesa que estarán en los diferentes centros de votación, por ende, actualmente ya todos conocen qué puesto se les ha asignado si es que fueron seleccionados, ya sea como presidente, secretario, tercer miembro o suplente.
Miembros de mesa tendrá capacitaciones virtuales y presenciales / FOTO: ONPE
En este caso, los escogidos también tienen la responsabilidad de estar presente en las capacitaciones que ha anunciado la ONPE para el mes de marzo y abril. Sin embargo, ciertos eventos de esta índole, iniciarán en febrero de 2026. y los ciudadanos deberán estar atentos a ello.
Se trata las jornadas virtuales, ya que la ONPE pondrá a disposición de los miembros de mesa una plataforma online de aprendizaje, en la cual los peruanos podrán revisar y absolver cada duda que tengan en relación a lo que será su trabajo durante las elecciones.
¿Cuándo inician las capacitaciones virtuales para miembros de mesa?
De acuerdo a lo que se ha informado, desde el 26 de febrero se pondrá activa la plataforma ONPEduca, en la cual los miembros de mesa pueden capacitarse desde la comodidad de algún equipo electrónico.
Capacitaciones presenciales de ONPE
Este domingo 29 de marzo y 5 de abril, serán las dos capacitaciones presenciales que ha organizado la ONPE para que los miembros de mesa puedan conocer más de su labor.
¿Cómo saber si soy miembro de mesa?
- Ingresa al enlace oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
- Ahora coloca tu número de DNI.
- Finalmente, el sistema indica si fue designado, el rol asignado (titular o suplente) y el local de votación correspondiente.
