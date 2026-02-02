¿Cuánto debo pagar por incumplir labor de miembro de mesa? Esta es la multa para las Elecciones Generales 2026
Si te tocó ser miembro de mesa, pero decides no ejercer la labor durante las Elecciones Generales, entonces tendrás que limitarte a pagar la multa correspondiente.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se prepara para las próximas Elecciones Generales 2026 que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril en el Perú, por lo cual anunció el listado de ciudadanos que deberán cumplir con su cargo de miembro de mesa tras la realización del sorteo.
PUEDES VER: Elecciones Generales 2026: ¿Si reemplazo a un miembro de mesa, recibiré el pago de igual manera?
Los resultados para saber si te tocó o no desempeñar esta función, están disponibles desde el pasado jueves 29 de enero y se pueden consultar en la página web oficial de la ONPE. Sin embargo, muchos de ellos están a la expectativa de conocer cuáles son las consecuencias por no asistir a la jornada.
Como se sabe, tanto los que tengan el cargo de titulares como los que son suplentes, deben presentarse en sus centros de votación asignados desde las 6:00 a.m., ya que las mesas tienen que estar listas a partir de las 7:00 a.m para empezar con el trabajo hasta el final que es a las 05:00 p.m. ¿Qué pasa si se infringe lo establecido como miembro de mesa?
Consulta qué dice la ONPE sobre la multa por faltar al cargo de miembro de mesa/ FOTO: ONPE
¿A cuánto asciende la multa por incumplir labor de miembro de mesa?
Si un miembro de mesa se retira antes de tiempo, no cumple con la responsabilidad, falta sin justificación o no firma la hoja de asistencia, entonces tendrá que pagar la multa valorizada en S/ 275 por cada proceso electoral, ya sea en la primera vuelta o en el caso de que surja una segunda.
¿Los suplentes también pagan multa por no ser miembro de mesa?
Sí. Esta sanción impuesta por las autoridades de la ONPE, también aplica para aquellos individuos que hayan sido elegidos como suplentes y no se presenten al día de las votaciones.
¿Cuáles son los beneficios por ser miembro de mesa?
Aquellos que cumplan con la jornada de principio a fin, tendrán derecho a una compensación económica de S/ 165 y a un día de descanso laboral no compensable, aplicable tanto en el sector público como privado. Son considerados en este pago los titulares, suplentes o los que tengan que reemplazar a los acreditados inicialmente.
¿Qué pasa si la mesa no tiene miembros?
Si se agotaron todas las opciones y la mesa no se instala antes del mediodía por falta de miembros, entonces los votantes asignados a ella no podrán votar, puesto que no está dispuesto el traslado de sufragio hacia otra mesa. Serán aproximadamente 300 votos que no contarán.
- 1
Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio
- 2
Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: realiza limpieza en principal avenida de la capital
- 3
Nuevo corte de agua para HOY, 2 de febrero: Sedapal anuncia suspensión en dos distritos
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90