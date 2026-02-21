ONPE inicia capacitación virtual a miembros de mesa este 26 de febrero: consulta cómo acceder

En poco más de un mes todos los ciudadanos del Perú mayores de 18 años, tendrán el deber de acudir a votar a sus respectivos centros para las Elecciones Generales 2026, evento en el cual se elegirá al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.

Frente a ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha decidido colocar a disposición de la comunidad peruana toda la información necesaria sobre lo que será esta jornada que se ha programado para el próximo domingo 12 de abril de 2026.

Aunque por el momento todavía no se activa el LINK oficial para consulta de local de votación, la plataforma ya cuenta con otra opción preparada para habilitarse el día 26 de febrero en aporte a la inducción que deben recibir los miembros de mesa designados.

GUÍA para capacitaciones virtuales de la ONPE

La ONPE ha colocado un apartado en su plataforma digital que permitirá revisar las capacitaciones virtuales dirigidas a todos los miembros de mesa seleccionados el pasado 29 de febrero en el sorteo. AQUÍ te indicaremos cómo ingresar.

Entra a la página web de la ONPE: https://eg2026.onpe.gob.pe/

Dirígete al espacio de 'Capacitación'.

Dale clic al botón de 'Capacítate AQUÍ'

Al entrar te dará todos los datos para poder visualizar las capacitaciones correspondientes.

Es importante tener en cuenta que por el momento al realizar esta acción, resultará el siguiente mensaje en la pantalla: "Podrás acceder al portal de capacitación de ONPEDUCA a partir del 26 de febrero del 2026.", pues aún no se encuentra disponible.

Capacitaciones virtuales inician este 26 de febrero / FOTO: ONPE

¿Cuándo serán las capacitaciones presenciales para miembros de mesa?

Las capacitaciones presenciales en sus oficinas distritales a nivel nacional serán entre el 26 de febrero y el 12 de abril, dirigidas a miembros de mesa, electores y personeros. Por otro lado, las jornadas masivas se efectuarán los domingos 29 de marzo y 5 de abril en locales de votación para miembros de mesa.