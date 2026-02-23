¡Respaldo a la comunidad inmigrante! Recientemente, la artista Gloria Estefan decidió intervenir en el debate público, defendiendo a la comunidad latina ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Su pronunciamiento se dio en medio de los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado temor en los extranjeros.

Gloria Estefan rechaza las redadas de ICE y defiende a inmigrantes: "Me duele mucho ver…"

La cantante y artista Gloria Estefan expresó su firme oposición a las agresivas redadas y las detenciones indiscriminadas de inmigrantes en Estados Unidos. En sus declaraciones, las cuales fueron compartidas por 'ABC' y 'La Nación', ella hizo énfasis en distinción entre la persecución de individuos con antecedentes criminales y los operativos que afectan a familias trabajadoras.

La intérprete precisó que los inmigrantes, incluidos aquellos en situación irregular, desempeñan un papel crucial en la economía del país americano, contribuyendo mediante el pago de impuestos y la creación de negocios, además de enriquecer la cultura estadounidense. "Cualquiera que esté en Estados Unidos es inmigrante", manifestó.

Estefan también compartió su preocupación ante los episodios de violencia que han surgido durante estos operativos que traen consigo la deportación. "Me duele mucho ver lo que estoy viendo, no me gusta la violencia", señaló, advirtiendo que el silencio ante situaciones que considera injustas puede ser peligroso.

"Han pasado cosas muy horrendas, americanos asesinados, ciudadanos que simplemente estaban atravesando un espacio, eso fue duro", acotó en otro momento muy afectada.

Gloria Estefan envió un sincero mensaje a la comunidad inmigrante en EE. UU.

Bajo este contexto, Gloria Estefan hizo un llamado a la unidad entre los latinos en la nación americana, enfatizando la importancia de la colaboración en tiempos difíciles. A pesar de los retos diarios, destacó que se están observando progresos en la búsqueda de justicia para aquellos que han cometido abusos contra los inmigrantes.

"Hay que tener mucha fuerza; se ven cosas positivas sobre personas que han hecho mal a los migrantes y los están haciendo responsables. En la unidad está la fuerza; unirnos como latinos en Estados Unidos es importante", expresó, en respaldo de los extranjeros.