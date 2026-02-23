Sporting Cristal y la firme acción que tomó ante posible denuncia de Universitario por micrófonos

El Sporting Cristal vs Universitario de Deportes acabó el pasado sábado, pero se continúa hablando de lo que sucedió en el Alberto Gallardo, pues minutos antes de que empiece el partido, la delegación crema encontró micrófonos que estaban grabando lo que se decía en el sector visitante. Ante esta polémica, el cuadro rimense rompió su silencio sobre por qué colocaron estos artefactos y qué acciones tomaron ante una posible denuncia por parte de la institución merengue.

¿Por qué Sporting Cristal puso micrófonos en la zona de Universitario?

En diálogo con 'Fútbol como cancha', el director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, confesó que se comunicó con Álvaro Barco para explicarle la razón de por qué colocaron estos micrófonos en el sector visitante.

"Hablé con Álvaro Barco y le expliqué de qué se trataba; aquí no hay nada que ocultar ni de qué preocuparse, fue un tema preventivo para evitar que nos cerraran el estadio, nueva y netamente de seguridad", expresó el directivo celeste.

Luego, explicó que esto no amerita una posible sanción: "Nosotros el año pasado fuimos sancionados por un tema de racismo y nos suspendieron el estadio. A partir de eso, tenemos cámaras dirigidas hacia las tribunas y amplificadores, pero están en todo el estadio. Siempre hay gente que grita, pero creo que eso no amerita una sanción. Esos son temas que los verá la comisión de justicia. Lo más importante para nosotros es cumplir los objetivos y estar enfocados en nuestro juego".

¿Universitario presentará una denuncia?

Durante el programa 'Al L1mite', el periodista Kevin Pacheco contó que Sporting Cristal colocó micrófonos en el sector visitante para evitar posibles sanciones por racismo, tal como sufrieron el año pasado: "La información directamente es que Cristal, según indican desde la dirigencia, tiene un protocolo para identificar situaciones de racismo. Cristal ya fue sancionado el año pasado por ese tema, y también tiene cámaras y, por esa situación, colocó los micrófonos".

Ante esta información, Gustavo Peralta añadió que la gente de Universitario ya se contactó con la Policía y están viendo cómo actuar legalmente: "Lo que sí es que Universitario considera un acto antideportivo e incluso el oficial de seguridad de la U está en contactos con la policía para ver qué se puede hacer al respecto".