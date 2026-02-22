0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura

Sporting Cristal se pronuncia sobre los micrófonos en la tribuna de Universitario: "Asuntos de..."

Sporting Cristal confirmó por qué puso micrófonos en la zona de Universitario durante el partido en el Estadio Alberto Gallardo por la Liga 1.

Francisco Esteves
Sporting Cristal y el por qué de los micrófonos.
Sporting Cristal y el por qué de los micrófonos. | Foto: Liga 1 - X.
Por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentaron en el Estadio Alberto Gallardo y terminaron empatando 2-2. Sin embargo, lejos de que se repartieran puntos, hubo un pequeño escándalo debido a que la 'U' reportó que detectó micrófonos incorporados en la zona de su comando técnico, y ahora los celestes decidieron explicar el por qué de los hechos.

El periodista Kevin Pacheco, en diálogo con L1 MAX, contó qué respuesta le dieron desde el Rímac sobre lo sucedido y si se trató o no de espiar las conversaciones del cuadro merengue con el fin de obtener alguna ventaja. Recordemos que ambos son candidatos al título de la Liga 1 junto con Alianza Lima, por lo que el asunto ha generado una gran cantidad de comentarios.

¿Por qué Sporting Cristal puso micrófonos ante Universitario?

"En redes sociales se difundieron imágenes sobre micrófonos en la zona de Universitario. Estos también los colocaron en el partido contra Melgar. La información es que Cristal, según indica la dirigencia, tiene un protocolo para detectar las situaciones de racismo. También tiene cámaras, y se colocaron para identificarlos", indicó el mencionado comunicador deportivo.

De esta forma, Sporting Cristal no habría colocado los micrófonos con fines extradeportivos, sino que únicamente fue un acto de prevención para evitar una situación realmente polémica. Pese a ello, el periodista Gustavo Peralta saltó rápidamente a revelar cuál es el punto de vista que tiene Universitario de Deportes al respecto.

"En las charlas previas no hubo comunicación sobre esto. La 'U' considera que es un acto antideportiva e incluso el oficial de seguridad de Universitario está en contacto con la Policía para ver que se puede hacer al respecto", precisó el conocido comunicador, dejando claro que los merengues quieren llevar la situación al plano legal.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

