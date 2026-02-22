Sporting Cristal se pronuncia sobre los micrófonos en la tribuna de Universitario: "Asuntos de..."

Por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentaron en el Estadio Alberto Gallardo y terminaron empatando 2-2. Sin embargo, lejos de que se repartieran puntos, hubo un pequeño escándalo debido a que la 'U' reportó que detectó micrófonos incorporados en la zona de su comando técnico, y ahora los celestes decidieron explicar el por qué de los hechos.

El periodista Kevin Pacheco, en diálogo con L1 MAX, contó qué respuesta le dieron desde el Rímac sobre lo sucedido y si se trató o no de espiar las conversaciones del cuadro merengue con el fin de obtener alguna ventaja. Recordemos que ambos son candidatos al título de la Liga 1 junto con Alianza Lima, por lo que el asunto ha generado una gran cantidad de comentarios.

¿Por qué Sporting Cristal puso micrófonos ante Universitario?

"En redes sociales se difundieron imágenes sobre micrófonos en la zona de Universitario. Estos también los colocaron en el partido contra Melgar. La información es que Cristal, según indica la dirigencia, tiene un protocolo para detectar las situaciones de racismo. También tiene cámaras, y se colocaron para identificarlos", indicó el mencionado comunicador deportivo.

De esta forma, Sporting Cristal no habría colocado los micrófonos con fines extradeportivos, sino que únicamente fue un acto de prevención para evitar una situación realmente polémica. Pese a ello, el periodista Gustavo Peralta saltó rápidamente a revelar cuál es el punto de vista que tiene Universitario de Deportes al respecto.

"En las charlas previas no hubo comunicación sobre esto. La 'U' considera que es un acto antideportiva e incluso el oficial de seguridad de Universitario está en contacto con la Policía para ver que se puede hacer al respecto", precisó el conocido comunicador, dejando claro que los merengues quieren llevar la situación al plano legal.