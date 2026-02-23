José Carvallo estalla tras ver que Martín Távara no fue expulsado en Cristal: "Los árbitros se..."

Una de las acciones polémicas que dejó el duelo entre Sporting Cristal vs Universitario concierne a Martín Távara con Jairo Concha. El volante celeste golpeó tres veces a su rival y solo fue amonestado en una oportunidad. Estas acciones ameritaron el debate en el programa "Al L1mite", en el que José Carvallo tomó la palabra para expresar su sentir.

El expresidente de la CONAR, Winston Reátegui, comenzó a mostrar las faltas de Távara contra Concha que no generó una amonestación por parte del árbitro Edwin Ordóñez. Aclaró que el VAR no puede intervenir en acciones de tarjetas amarillas, por lo que son jugadas de análisis por parte de la interpretación del juez.

Ante ello, José Carvallo alzó su voz y dejó en claro que estas decisiones se acomodan a cómo va el resultado entre Sporting Cristal vs Universitario. Dado que los celestes caían 0-2, el árbitro determinó seguir el juego y no cortarlo para unas posibles amonestaciones. De hecho, le habló directamente al expresidente de la CONAR para que afirme su postura.

"Yo creo que ahí los árbitros se acomodan al momento del resultado del partido. Es recontra amarilla, pero como iba perdiendo 2-0. No la cobra por el resultado. Ni siquiera cobró falta, no solo de amarilla. Távara estuvo pendiente de Concha. Távara pegó. Lo dejó pegar más por el resultado que la 'U' iba ganando 2-0 y eso se acomoda mucho los árbitros Winston, tú lo sabes. Es verdad", manifestó.

(VIDEO: L1 MAX)

Lo cierto, es que también se deja en claro que de haber sido amonestado con anterioridad, Martín Távara no hubiera cometido más infracciones para no ser expulsado del encuentro. Ideas que se basan en supuestos, pero que genera polémica de ahora en adelante por las decisiones netas del juez.

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será ante FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Este cotejo fue programado para el próximo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas locales (23:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.