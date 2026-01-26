- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
iPhone 15: ¿qué precio tiene en 2026 el teléfono de Apple con doble cámara 4K y potente chip A16?
Este iPhone es considerado uno de los mejores teléfonos que ha diseñado Apple en su historia. No solo tiene cámaras de alta definición, su precio ha bajado al mínimo.
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su teléfono más avanzado, el iPhone 17 Pro Max, el cual ahora incluye un juego de triple cámara con 48MP y que permite grabar videos en 4K a 120fps, además del poderoso chip Bionic A19 Pro y una mejora en diferentes aspectos como batería, nuevos sistema operativo y funciones con IA.
Si bien miles de usuarios desearían poder comprar este teléfono, lo cierto es que su precio va desde los 1500 a 2000 dólares, por lo que muchos usuarios buscan alternativas igual de potentes, pero más económicas. Es asi que el iPhone 15 se ha convertido en la mejor opción, puesto que es potente, tiene doble cámara 4K y es muy barato en 2026.
PUEDES VER: Galaxy S26 Ultra: precio, cuándo sale y qué especificaciones tiene el teléfono más TOP de Samsung con cámaras 8K
El iPhone 15 es considerado como una joya de Apple, puesto que tiene un alt o rendimiento. Sin embargo, no es lo único, puesto que ofrece otras especificaciones. En este caso tenemos una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con una resolución de 2556 x 1179 pixeles y 2000 nits de brillo.
¿Qué procesador tiene? En este caso el iPhone 15 tiene un chip Apple Bionic A16, acompañado de 6GB de RAM, además de 128GB, 256GB y 512GB de memoria, además de una batería de 3349 mAh y carga de 20W por cable.
Colores del iPhone 15 de Apple. Foto: Apple
Lo mejor de este iPhone 15 es su juego de cámaras: lente de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP. En este caso, estos sensores te permite grabar en 4K a 60fps y fotografías de alto rendimiento tanto de día como de noche.
¿Cuánto cuesta un iPhone 15 en pleno 2026? Solo deberás pagar 1600 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 477 dólares en el mercado internacional.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90