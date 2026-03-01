Mr. Peet apunta contra 4 futbolistas de Alianza Lima pese a triunfo: "Se tiene que jugar mejor"

Alianza Lima cerró la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 como líder absoluto. Pese a esta victoria en Cajamarca, por el lado de Mr. Peet hay cuatro jugadores que no están en un buen momento y que eso complica la capacidad de que aparezcan los delanteros en cada uno de los cotejos oficiales.

Mr. Peet apunta contra cuatro jugadores de Alianza Lima

Durante su programa "Madrugol", Mr. Peet tomó la palabra para indicar que los futbolistas Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Luis Advíncula no están en su mejor versión para esta etapa del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Si bien todo apunta al delantero centro, lo cierto es que falta firmeza del mediocampo en adelante.

De hecho, recriminó la expulsión del ecuatoriano Eryc Castillo, que en un acto de frustración intentó pegarle al rival y que eso forzó su expulsión con roja directa por parte del árbitro Micke Palomino. Seguido de ello, el periodista pide que en términos generales el equipo mejore porque también es alentador ver una buena performance a lo largo de los 90 minutos.

"No estamos viendo la mejor viendo la versión de Vélez, Cantero y Eryc Castillo; y eso se ve en la frustración en que lanza un manotazo y una después. Intenta pegarle. ¿Qué pasa con Alianza sólido en defensa y por qué no vemos un Alianza con mucha variante con mitad de cancha en adelante? Ni estamos viendo trascendencia de Advíncula. Es fácil prendérsela a los '9', pero no estamos jugando para los '9', ni para Ramos, ni para Girotti. No es el Alianza que quisiéramos ver. Se tiene que jugar mejor",

(VIDEO: Madrugol)

Por si fuera poco, indica que hay equipos que sin brillar mucho logran ser campeones de una liga, por lo que ahora un gran respaldo para Alianza Lima es que viene consiguiendo los resultados anhelados para seguir firme en el afán del gran objetivo de obtener el trofeo del tornoe peruano.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente compromiso de Alianza Lima será ante FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Dicho cotejo se juega el lunes 9 de marzo a partir de las 20:30 horas locales (01:30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.