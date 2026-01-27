Es el Xiaomi más potente y barato que puedes comprar en 2026: pantalla 6.9'' con 120Hz, cámara dual, 6000 mah y 256GB

Xiaomi ha demostrado que tiene una gran versatilidad y que si bien sabe diseñar teléfonos premium como el Xiaomi 17 Pro Max o el Xiaomi 17 Ultra, también puede lanzar equipos básicos que pueden cubrir las necesidades básicas de un usuario.

Un claro ejemplo de ello es el Redmi 15C, un equipo que cuesta un poco más de 100 dólares. ¿Vale la pena? Conoce todos los detalles de este dispositivo de Xiaomi que podría ser la compra perfecta para este 2026.

Si te gustan las películas o series, entonces este Redmi 15C es ideal para ti ya que tiene una pantalla de 6.9 pulgadas con una resolución HD y una tasa de refresco de 120Hz.

Sin embargo, esto no es todo ya que este dispositivo llega con una potencia intermedia, el chip Mediatek Helio G81 Ultra, acompañado de 4GB de RAM , 256GB de memoria y una batería de 6000 mAh y una carga de 33W.

Este es el Redmi 15C de Xiaomi. Foto: composición/James Munisi/@NjiwaFLow

Las cámaras de este Redmi 15C de Xiaomi no son las mejores pero te servirán mucho, sobre todo si estás en un día soleado. Su sensor principal es de 50MP, cámara QVGA complementaria y selfie de 8MP.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Redmi 15C? Solo deberás pagar 449 soles por este teléfono de Xiaomi. Si eres de otro país que no sea Perú, al tipo de cambio vigente representa unos 130 dólares.