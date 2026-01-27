Yape: 400 soles de descuento para comprar este Samsung con chip Exynos, 8GB de RAM, 1TB de ROM y triple cámara 4K

Con más de 10 millones de usuarios, Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú y esto ha generado que ahora no solo se pueda transferir y recibir dinero de forma inmediata, sino también se pueda realizar compras en diferentes establecimientos.

Gracias al BCP, ahora también en Yape se puede realizar la compra de diferentes equipos, incluídos tablets, Smart TV y smartphones. Si quieres renovar tu teléfono, entonces tu momento ha llegado, puesto que ahora podrás comprar el potente Galaxy A17 5G de Samsung con un descuento de 400 soles, pero por tiempo limitado.

PUEDES VER: Yape regala más de 2300 soles de descuento para comprar el iPhone más DELGADO del mundo

Y es que si bien el precio del Galaxy A17 5G de Samsung es de 1009 soles, ahora con Yape solo deberás pagar 699 soles, es decir un descuento exclusivo de 400 soles para conseguir este smartphone de alta calidad.

¿Cómo puedo comprar el Galaxy A17 5G de Samsung? Solo debes ingresar al Yape, buscar la Tienda virtual y finalmente ubicar los Teléfonos. El equipo coreano está en oferta y solo basta con darle a 'Comprar'.

El precio del Galaxy A17 en Yape. Foto: captura.

Lo mejor de todo es que el precio del Galaxy A17 se descontará de tu saldo disponible en Yape, además el producto te llegará a tu casa en un plazo de 24 a 48 horas. Esta es la garantía que ofrece el BCP para los usuarios del aplicativo morado.

¿Qué características tiene el Galaxy A17? En este caso tenemos un teléfono intermedio con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con 120Hz. El procesador es el Exynos 1330, acompañado de 8GB de RAM, 256GB y 1TB con microSD. Además, sus cámaras son tres sensores: 50MP, gran angular 5MP, macro 2MP y selfie de 13MP. Por último, su batería es de 5000 mAh y 25W por cable.