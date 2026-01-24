Este Galaxy con triple cámara 4K, resistencia al agua y funciones con IA por solo 860 soles en Yape

Desde hace varios meses, el aplicativo Yape del BCP ha implementado una Tienda virtual en la que ofrece una serie de descuentos y promociones para comprar diferentes productos como laptops, tablets, audífonos y celulares.

Si bien estos descuentos de Yape son bastante atractivos, solo están disponibles por algunos días, por lo que deberás ser rápido si quieres aprovechar los descuentos especiales para comprar equipos de Samsung, Apple, Motorola y Honor.

En el 2025, Samsung presentó uno de sus teléfonos más potentes y baratos, el Galaxy A26 5G, un equipo con cámaras con IA, un procesador potente y una batería poderosa. Si quieres comprarlo en 2026, estás de suerte ya que podrás tener un descuento de 330 soles por este teléfono coreano de alta calidad.

¿Cómo obtener el descuento de 330 soles por el Galaxy A26 en Yape? Para empezar, debes ingresar a tu aplicativo e ingresar tu clave. Busca la Tienda virtual y finalmente ubica el teléfono de Samsung. Verás que el precio que tiene es de 869 soles, lo que representa 330 soles menos.

Este es el precio del Galaxy A26 en Yape. Foto: composición.

Al agregarlo al carrito, podrás cancelar el teléfono con el saldo disponible de tu cuenta de Yape y el producto te llegará a casa en un plazo de entre 24 a 48 horas, esta es la garantía que ofrece el BCP.

¿Qué características tiene el Galaxy A26? Este teléfono tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con un procesador Exynos 1380, 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de triple cámara 50MP con calidad 4K y una potente batería de 5000 mAh.