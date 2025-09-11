Es el Motorola más BARATO y su batería de 7000 mAh dura 3 días, tiene pantalla de 6.88'' y cuesta 150 dólares

Los teléfonos de Motorola se han convertido en algunos de los equipos más potentes y baratos que puedes encontrar en 2025. Si bien todo el mundo está emocionado por la llegada del iPhone 17, este Moto G06 Power se ha convertido en el mejor equipo económico que puedes comprar ahora ya que tiene una poderosa batería y pantalla ultra grande.

Por si no lo sabes, Motorola cuenta con diferentes equipos de alta capacidad y el Motorola G06 Power es uno de ellos. Ya que pese a que su precio no supera los 150 dólares, este celular posee la enorme batería de 7000 mAh lo que le permite una autonomía de hasta 3 días sin tener que cargarlo. ¿Quieres saber más detalles sobre este dispositivo Android?

Motorola G06 Power: características completas

Si bien el Motorola G06 Power pertenece a la gama de entrada, posee características elevadas que lo hacen una de las mejores opciones. Para empezar tiene una enorme pantalla LCD de 6.88 pulgadas con una resolución de 1640 x 720 pixeles. Es ideal para disfrutar de contenido multimedia ya que posee 120Hz y un brillo de 600 nits.

Si hablamos de potencia, este Motorola G06 Power es una de las opciones más equilibradas, puesto que tiene el procesador Mediatek Helio G81 Ultra, el cual llega acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna. Todo ello movido por un batería de 7000 mAh con carga de 18W. Eso sí, tendrás que cargar este smartphone por 2 horas para tenerlo a tope.

Colores del Motorola G06 Power. Foto: Motorola

¿Qué tan buenas son las cámaras del Motorola G06 Power? Pues bien, este equipo llega con un sensor de 50MP, un lente de 2MP de profundidad y un selfie de 8MP. No podrás grabar en 4K, pero sí en 1080 pixeles a 30fps. En este apartado no resalta demasiado.

Si quieres comprar este nuevo Motorola deberás desembolsar 150 dólares, 140 euros o 500 soles en Perú. Sin duda uno de los teléfonos más económicos y potentes que puedes tener este 2025.