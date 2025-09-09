Cuesta la mitad que el iPhone 16 Plus con mejor pantalla, batería enorme que carga en minutos y procesador más rápido

Lo que Motorola está haciendo con sus celulares no tiene nombre. Y es que este 2025 ha lanzado al mundo el Motorola Edge 60 Pro; un dispositivo que lo hace bien en casi todos los sentidos: una pantalla que envidian muchos iPhone, un procesador veloz, cámaras con buenos resultados, autonomía que pocos poseen, así como resistencia al agua a la vez que a climas de los más extremos.

Pantalla notable y procesador rápido

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 60 Pro nos abre las puertas con su pantalla POLED curva de 6,67 pulgadas, además de una resolución Super HD tremenda, así como compatibilidad con HDR10+, Dolby Atmos para mejorar el audio, 120 hercios de tasa de refresco que nos garantiza fluidez al ver contenido, sin dejar de lado su brillo máximo de 4,500 nits, ni el Samsung S25 Ultra lo tiene.

Al pasar por el procesador, nos topamos con el MediaTek Dimensity 8305 Extreme, el cual no solo ha probado ser de los más veloces en su rango de precio, sino también que va sin lags, reinicios no planeados ni sobrecalentamiento al jugar videojuegos. No menor es que su RAM de 12GB es LPDDR4X, en tanto que la memoria interna cuenta hasta los 512GB con uMCP para descargas rápidas.

Batería enorme que carga en minutos

En este apartado, el Motorola Edge 60 Pro es uno de los mejores, dado que su potente batería de 6,000mAh nos dará una potencia de uso continuo por, prácticamente, dos días sin mirar el cargador.

Pero, cuando la batería se baje, contamos con carga rápida de 80W para tenerlo listo nuevamente en uno 30 minutos, aproximadamente. En tanto que su carga inalámbrica es de 15W.

Fotos que sorprenden

Respecto a su antecesor, el Motorola Edge 60 Pro ha mejorado en el apartado de la fotografía, por lo que nos encontraremos con un lente principal de 50 megapíxeles Sony Lytia 700 C con estabilización óptica, en tanto que su ultra gran ultra angular/macro es de 50 megapíxeles, con un telefoto 3X de 10 megapíxeles, en tanto que su frontal es de 50 megapíxeles.

En cuanto al video, este dispositivo de Motorola puede grabar a un máximo de 4K a 30fps, con un buen desempeño en la cámara principal, así como una buena captura de sonido gracias a su potenciación con Dolby Atmos.

Android con Moto AI como gran sorpresa

Como ya es habitual, Motorola trabaja con Android puro, casi sin modificaciones, y el Edge 60 Pro sigue esa línea con Android 15 de salida, pero incluyendo Moto AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense, la cual potencia las opciones de foto/video, pero también siendo guía y ayuda para otras labores propias del teléfono.

El más resistente del mundo

Pese a estar abajo en esta nota, la resistencia no es cosa menor en el Motorola Edge 60 Pro, de hecho, es uno de sus puntos más fuertes, ya que prácticamente hace de este celular ANTI TODO.

Su certificación IP68/IP69 hace posible que sea impermeable al ingreso del polvo, humedad y agua, al punto que puedes sumergirlo a un punto determinado sin dañarse, a la vez de soportar sin problemas chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Pero, eso no es todo, dado que posee certificación militar MIL-STD-810H, ¿Qué significa esto? que el Motorola Edge 60 Pro es capaz funcionar de las mil maravillas con temperatura elevadas (calor extremo) o en los fríos más bajos, así como altas latitudes con importante presión atmosférica.

Precio en 2025

Si te ha gustado el Motorola Edge 60 Pro y lo quieres comprar, entonces en México lo puedes adquirir desde los 7,759 pesos; en Perú desde los 2,199 (pc Factory); en Colombia desde los 2,699.900 pesos; en España desde los 456 (Amazon).