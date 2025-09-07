Este Motorola opaca al Samsung S24 Fe: carga en 15 minutos, tiene 3 cámaras potentes y pantalla envolvente

Motorola lo viene haciendo bien desde hace unos años entregándonos dispositivos que rompen lo imposible, consiguiendo el balance extremo entre calidad y precio en todos los segmentos. Por ello, no es de extrañar que el Motorola Edge 50 Pro sea uno de los teléfonos celulares más buscados de nuestros días, por lo que en las siguientes líneas lo vamos a conocer en profundidad.

Características del Motorola Edge 50 Pro

El Motorola Edge 50 Pro nos abre las puertas con su pantalla POLED de 6,7 pulgadas, con una abrumadora resolución 1.5K de 2,712 x 1,220 píxeles, así como una tasa de refresco que es la envidia del iPhone 16 Pro Max y Samsung S25 Ultra gracias a sus 144 hercios, compatible con contenido HDR10+, Dolby Atmos, brillo máximos e 2,000 nits y resistencia acuática con IP68.

Por otro lado, su procesador es el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 que lo hace muy bien con videojuegos pesados a nivel gráficos, como la multitarea, mientras que su RAM es de 8GB y 12GB, en tanto que su memoria interna está en los 256GB y los 512GB.

La autonomía del Motorola Edge 50 Pro es impresionante, ya que su batería de 4,500mAh te soporta por casi un día, mientras que su carga rápida de 125W te ayudar a cargar al 100 por ciento en unos 15 minutos. Del mismo modo, viene con carga rápida inalámbrica de 50W y carga rápida inalámbrica reversible de 10W.

Del mismo modo, las cámaras fotográficas hacen un buen trabajo, pues viene con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, telefoto 3X de 10 megapíxeles, ultra gran angular de 13 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

Por su parte, la grabación de video del Motorola Edge 50 Pro solo nos dará resultados en 4K a 30fps como máximo con buenos resultados, aunque tiene cierta falta de nitidez y alguna que otra sobreexposición.

El sistema operativo con que cuenta este terminal es Android 14, incluyendo una política de actualizaciones de 3 años para dar soporte al software, el mismo tiempo para los parches de seguridad.

Precio del Motorola Edge 50 Pro en 2025

Si quieres comprarte este 2025 el Motorola Edge 50 Pro, entonces en México puedes adquirirlo desde los 6,979 pesos; en Perú desde los 2,199 soles; en Colombia desde los 2,199.050 pesos (Alkosto); en España desde los 426 euros (Amazon).