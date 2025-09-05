Tiene colores muy lindos para la gama media y es mejor que el Samsung A16: pantalla FHD+, buen procesador y carga rápida

Motorola es uno de los reyes indiscutidos de la gama media y por buenas razones: sus terminales convencen a cualquiera por sus lindos diseños, contar con prestaciones de gran rendimiento, así como costos muy atractivos, logrando el balance entre estos factores que muchos pensaban algo imposible.

Un gran ejemplo de esto es el Motorola G84, el cual ha dejado muy conforme a todo aquél el que lo ha probado, por lo que en las siguientes líneas vamos a conocer sus bondades y el por qué sigue vigente en pleno 2025.

Características del Motorola G84

El Motorola G84 es súper liviano con un peso de 166,8 gramos, contando con una pantalla POLED de 6,55 pulgadas, así como resolución FullHD+, junto con una tasa de refresco que envidia el iPhone 16 con sus 120 hercios y resistencia acuática IP54.

Por otro lado, su procesador es el Snapdragon 695, el cual ha probado, para agrada de muchos, comportarse bien con la multitarea y algunos videojuegos demandantes, pero sin exagerar. Asimismo, su RAM es de 12GB, a la vez de memoria interna o ROM que llega hasta los 256GB.

En cuanto a la autonomía, este smartphone estadounidense viene con batería de 5,000mAh, garantizando potencia de uso por casi un día, además de una carga rápida de 30W para estar listo al 100 por ciento en unos 60 minutos.

Sobre la fotografía, el Motorola G84 viene con doble cámara trasera, contando con un lente principal de 50 megapíxeles, incluyendo una buena estabilización óptica, así como ultra gran angular de 8 megapíxeles, mientras que el sensor frontal consta de 16 megapíxeles. La grabación de video alcanza resolución máxima de 1080p a 30fps en sus tres lentes.

Este dispositivo salió al mercado en 2023 acompañado de Android 13 desde el día uno y disponiendo de una política de actualizaciones de 3 años para dar soporte al software, pero también a los parches de seguridad.

Precio del Motorola G84 en 2025

Si te quieres comprar el Motorola G84 este 2025, en México lo adquieres desde los 4,290 pesos; en Perú desde los 929 soles; en Colombia desde los 699.909 pesos (Movistar); en España desde los 234 euros (Amazon).