5 dispositivos Motorola, Honor y Xiaomi baratos con mejor batería que me compraría a ojo cerrado
Estos 5 celulares destacan por sus precios súper accesibles, pero contando con batería casi infinita para usarlo por dos días y con enormes cargas rápidas.
Si eres de esos usuarios que le gusta exprimir al máximo sus celulares, entonces lo que necesitas es un smartphone con batería generosa, por lo que a continuación vamos a presentarte un listado de 5 terminales que brillan y con creces en la autonomía.
POCO F7
El POCO F7 tiene batería de 6,500mAh con una carga rápida de 90W. Pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles, densidad de píxeles por pulgada de 447 (ppp), tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 3,200 nits, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador Snapdragon 8s Gen 4, RAM de 12GB, memoria interna (ROM) d e256GB/512GB. Cámara principal de 50 MP con OIS, gran angular de 8MP, frontal de 20MP. Software HyperOS basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.
Honor 400
El Honor 400 cuenta con batería de 6,000mAh, con carga rápida de 100W. Pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, 460 ppp, brillo máximo con 5,000 nits, tasa de refresco de 120Hz. Procesador Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 200MP con OIS, gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP66, certificación anticaídas SGS de 5 estrellas.
POCO X7 Pro
El POCO X7 Pro viene con batería de 6,000mAh, con carga rápida de 90W. Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,200 nits, Dolby Vision, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, RAM de 8GB/12GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 8MP, frontal de 20MP. Software HyperOS 2 basado en Android 15. Resistenci acuática IP68.
Honor Magic 7 Lite
El Honor Magic 7 lite trae batería de 6,600mAh, carga rápida de 66W. Pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución 2,700 x 1,224 píxeles, brillo máximo de 4,000 nits, tasa de frescura de 120Hz. Procesador Snapdragon 6 Gen 1, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 108MP con OIS, gran angular de 5MP, frontal de 16MP. Software MagicOS 8.0 basado en Android 14. Resistencia acuática IP65.
Motorola Edge 60 Fusion
El Motorola Edge 60 Fusion posee batería de 5,200mAh, con carga rápida de 68W. Pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 ppp, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 8GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 50MP con OI, gran angular/macro de 12MP, frontal de 32MP. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/69, certificado militar MIL-STD-810H.
