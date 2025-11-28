- Hoy:
Mr. Peet dejó fuerte mensaje sobre manejo de Alianza con Hernán Barcos: "Va a traer..."
¡Explotó! El comentarista Mr. Peet se pronunció sobre la no renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima y dejó un rotundo mensaje.
Hernán Barcos es para muchos hinchas de Alianza Lima uno de los futbolistas más importantes que llegó al club en los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero. Ahora, se convirtió en noticia por su no renovación con el cuadro blanquiazul, lo que desató una serie de críticas de los hinchas.
En ese contexto, el comentarista deportivo Mr. Peet se pronunció en su programa ‘A Presión’ donde no dudó en cuestionar las decisiones que se tomaron en la institución con el caso del ‘Pirata’, pues considera que se pudo manejar de otra manera, sobre todo a puertas de los playoffs contra Sporting Cristal.
Mr. Peet reaccionó por el caso de Hernán Barcos en Alianza Lima
“Yo en el lugar de Franco Navarro, que tiene 46 años en el fútbol. Con la experiencia que tiene Franco le hubiese dicho a Hernán: ‘Hernán, juguemos los partidos y reunámonos después’. Mil maneras de decirle a Barcos o al entorno o a quien maneje a Barcos ‘muchachos, tranquilos que nos reunimos después, decidimos esto después’”, dijo Mr. Peet.
(Video: A Presión)
Para el comentarista deportivo, el manejo no solo fue inadecuado, sino en un momento en que no debía desarrollarse, pues se da cuando el equipo de Néstor Gorosito tiene que disputar los partidos que definen el futuro del plantel a nivel internacional para el próximo año.
“Sabiendo cómo se maneja hoy el mundo, donde todo se filtra. Entonces lo ideal para la institución, para Barcos hubiese sido postergar esto, pero no hacer pública una reunión, una decisión que al final lo que va a traer es intranquilidad”, agregó.
