Guillermo Enrique rompe su silencio y aclara fuerte discusión en Alianza: "Yo con Paolo..."

El 2025 termina para Alianza Lima con la desazón de no haber podido conseguir el objetivo de lograr el título nacional un año más. Por si fuera poco, y para sorpresa de muchos hinchas, se reveló recientemente que hubo un fuerte cruce entre Paolo Guerrero y Guillermo Enrique durante los entrenamientos.

PUEDES VER: Arquero Franco Saravia remece el mercado tras firmar por rival de Alianza Lima para el 2026

En el programa ‘Palabra de Hincha’, el periodista Jorge Solari lanzó la inesperada revelación que causó revuelo entre los aficionados. En ese contexto, y en medio de la concentración de cara a los playoffs contra Sporting Cristal, el lateral blanquiazul rompió su silencio ante los medios de comunicación.

¿Qué dijo Guillermo Enrique sobre tenso cruce en Alianza Lima?

“Salieron muchos versos de muchas cosas mías. Yo con Paolo Guerrero en ningún momento he tenido ninguna pelea, con el profe 'Pipo' (Néstor Gorosito) ninguna pelea he tenido con él. No estoy lesionado, estoy físicamente muy bien, pero bueno, después son decisiones del profesor si le toca o no ponerme, ya son cosas de ellos y la verdad que yo estoy entrenando muy bien, estoy entrenando a la par del equipo, esperando mi oportunidad cuando me toque", dijo Guillermo Enrique.

(Video: Ovación)

En esa línea, el futbolista argentino que llegó esta temporada para hacer historia en el cuadro victoriano, resaltó que el plantel blanquiazul se encuentra unido, enfocados en conseguir los objetivos y darle vuelta a la situación de los últimos años.

"No hay ninguna pelea, ni con los dirigentes ni con el profesor ni con ningún compañero. Este grupo está muy unido y obviamente queremos pelear cosas importantes adelante", agregó. Cabe mencionar que esta situación se da en un momento de mucha tensión por el caso de la no renovación de Hernán Barcos y la expectativa de colocarse como Perú 2.