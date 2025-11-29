- Hoy:
Galaxy A56 5G vs. Xiaomi 15T: ¿cuál de estos teléfonos de gama media vale la pena y cuesta menos?
Estos dos teléfonos de gama media son algunos de los mejores lanzamientos del 2025. Conoce cuál de ellos deberías elegir y cuánto te costarán para fin de año.
Este ha sido uno de los mejores años para Samsung, puesto que sus teléfonos son considerados como algunos de los mejores equipos con sistema Android. En la gama media, la firma coreana presentó el Galaxy A56, un dispositivo avanzado que contiene cámaras con calidad 4K, un procesador eficiente y además funciones con Inteligencia Artificial.
Sin embargo, este Samsung no es el único teléfono destacable que ha visto la luz este ño. La marca china Xiaomi presentó también sus nuevos gama media alta y el Xiaomi 15T se ha convertido en una de las mejores alternativas baratas, ya que posee una configuración impresionante y un precio realmente bajo.
PUEDES VER: Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi
¿Cuál me conviene más? ¿Será el Galaxy A56 de Samsung o el Xiaomi 15T? Para responder esta pregunta te vamos a ofrecer un cuadro, con las especificaciones técnicas de ambos modelos con calidad premium.
Galaxy A56 5G vs. Xiaomi 15T: versus de características
Para decidir cuál de estos teléfonos te conviene más, vamos a presentarte todas las especificaciones de estos dos teléfonos, el Galaxy A56 y el Xiaomi 15T. No dudes en revisarlos en más de una ocasión, para así definir tu compra.
|Características
|Xiaomi 15T
|Galaxy A56
|Dimensiones
|163,2 x 78 x 7,5 mm
|162,2 x 77,5 x 7,4 mm
|Peso
|194 g
|198 g
|Pantalla y dimensiones
AMOLED de 6,83 pulgadas
DCI-P3
Tasa de refresco: 120 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
PWM Dimming: 3.840 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD
Tasa de refresco: 120 Hz
Vision Booster
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
|Resolución y densidad
|1,5K (2.772 x 1.280 píxeles)
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
|MediaTek Dimensity 8400 Ultra
|Samsung Exynos 1580
GPU AMD Xclipse 540
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|8 GB
|Sistema operativo
|Android 15 - My UX
|Android 15 - One UI 7
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB UFS 4.1
|128/256 GB
|Cámaras
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH
Angular Light Fusion 800, 50 MP, f/1.7, OIS
Telefoto 50 MP, f/1,9
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
|Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
|Batería
|5.500 mAh
Carga rápida 67W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|Precio
|S/ 1945 o $ 579
|S/ 1320 o $ 390
|Otros detalles
|WiFI 6E
DualSIM (nano, eSIM)
NFC
Bluetooth 6.0
5G NSA/SA
GPS
USB tipo C
|Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
