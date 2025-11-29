0
Galaxy A56 5G vs. Xiaomi 15T: ¿cuál de estos teléfonos de gama media vale la pena y cuesta menos?

Estos dos teléfonos de gama media son algunos de los mejores lanzamientos del 2025. Conoce cuál de ellos deberías elegir y cuánto te costarán para fin de año.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 5G de Samsung y Xiaomi 15T, dos de los mejores gama media del mundo.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 5G de Samsung y Xiaomi 15T, dos de los mejores gama media del mundo.
Este ha sido uno de los mejores años para Samsung, puesto que sus teléfonos son considerados como algunos de los mejores equipos con sistema Android. En la gama media, la firma coreana presentó el Galaxy A56, un dispositivo avanzado que contiene cámaras con calidad 4K, un procesador eficiente y además funciones con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, este Samsung no es el único teléfono destacable que ha visto la luz este ño. La marca china Xiaomi presentó también sus nuevos gama media alta y el Xiaomi 15T se ha convertido en una de las mejores alternativas baratas, ya que posee una configuración impresionante y un precio realmente bajo.

¿Cuál me conviene más? ¿Será el Galaxy A56 de Samsung o el Xiaomi 15T? Para responder esta pregunta te vamos a ofrecer un cuadro, con las especificaciones técnicas de ambos modelos con calidad premium.

Galaxy A56 5G vs. Xiaomi 15T: versus de características

Para decidir cuál de estos teléfonos te conviene más, vamos a presentarte todas las especificaciones de estos dos teléfonos, el Galaxy A56 y el Xiaomi 15T. No dudes en revisarlos en más de una ocasión, para así definir tu compra.

CaracterísticasXiaomi 15TGalaxy A56
Dimensiones163,2 x 78 x 7,5 mm162,2 x 77,5 x 7,4 mm
Peso194 g198 g
Pantalla y dimensiones
AMOLED de 6,83 pulgadas
DCI-P3
Tasa de refresco: 120 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
PWM Dimming: 3.840 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly		Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD
Tasa de refresco: 120 Hz
Vision Booster
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
Resolución y densidad1,5K (2.772 x 1.280 píxeles)1.080 x 2.340 píxeles
ProcesadorMediaTek Dimensity 8400 UltraSamsung Exynos 1580
GPU AMD Xclipse 540
Memoria RAM12 GB LPDDR5x8 GB
Sistema operativoAndroid 15 - My UXAndroid 15 - One UI 7
Almacenamiento interno256, 512 GB UFS 4.1128/256 GB
CámarasLeica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH
Angular Light Fusion 800, 50 MP, f/1.7, OIS
Telefoto 50 MP, f/1,9
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+		Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
Batería5.500 mAh
Carga rápida 67W		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
PrecioS/ 1945 o $ 579S/ 1320 o $ 390
Otros detallesWiFI 6E
DualSIM (nano, eSIM)
NFC
Bluetooth 6.0
5G NSA/SA
GPS
USB tipo C		Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

