- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Portugal vs Armenia
- México vs Japón
- EE.UU. vs Corea
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Los 5 mejores celulares gama alta baratos para comprar en 2025: no necesitas gastar mucho dinero por un celular PREMIUM
Muchos fabricantes están apostando por teléfonos premium, pero con precios sumamente accesibles. Aquí te mostramos 5 ejemplos con las marcas más prestigiosas.
Cuando pensamos en celular de gama alta lo asociamos a precios sumamente elevados, lo que los hace no accesibles para todos los bolsillos, pero en los últimos años, los fabricantes están apostando por terminales a precio reducidos, pero manteniendo altos estándares de calidad, como son los 5 ejemplos que te mostraremos en las siguientes líneas.
PUEDES VER: No necesitas el Galaxy S25 Ultra: este Samsung tiene 4 cámaras PRO, brutal procesador y su precio ha bajado
POCO F7 Ultra
El POCO F7 Ultra trae pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución 2K de 3,200 x 1,440 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios (Hz), brillo máximo de 3,200 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB/16GB, memoria interna (ROM) de 256GB/512GB. Cámara de 50MP con estabilización óptica (OIS), gran angular de 32MP, telefoto 2,5X de 50MP, frontal de 32MP. Batería de 5,300mAh, carga rápida de 120W, carga inalámbrica de 50W. Software HyperOS 2 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.
Samsung S24 FE
El Samsung S24 FE tiene pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, 385 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), brillo máximo de 1,900 nits. Procesador Exynos 2400e, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 12MP, telefoto 3X de 8MP, frontal de 10MP. Batería de 4,700mAh, carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W, carga inversa. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
Xiaomi 14T Pro
El Xiaomi 14T Pro viene con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 4,000 nits. Procesador MediaTek Dimensity 9300+, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 12MP, telefoto 2,6X de 50MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 120W, carga rápida inalámbrica de 50W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
Honor 400 Pro
El Honor 400 Pro cuenta con pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución 1,280 x 2,800 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 5,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 100W, carga inalámbrica de 50W. Cámara principal de 200MP, telefoto 3X de 50MP, ultra gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP65, certificado anticaídas SGS de 5 estrellas.
Motorola Edge 60 Pro
El Motorola Edge 60 Pro posee pantalla POLED curva de 6,67 pulgadas, resolución Super HD, HDR100+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 80W, carga inalámbrica de 15W. Cámara principal de 50MP, ultra gran angular/macro de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00