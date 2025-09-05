0
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

iPhone 17 Pro Max: precios filtrados a días de su lanzamiento mundial y todas las novedades del "flagship" de Apple

Septiembre es el mes en el que se lanzará al mundo los nuevos iPhone 17 y totos quieren conocer los precios y specs de su teléfono más potente: el PRO MAX.

Joel Dávila
Estamos en la recta final para el lanzamiento de los nuevos iPhone 17.
Estamos en la recta final para el lanzamiento de los nuevos iPhone 17.
Nos encontramos a tan solo unos días para que Apple, el gigante tecnológico estadounidense, presente por todo lo alto a su nueva familia iPhone 17. Sin embargo, el terminal que se lleva todos los reflectores es el iPhone 17 Pro Max, por lo que todo quieres saber su precio, pero también el detalle de sus nuevas especificaciones.

Si quieres hacer contenido digital, sí o sí, necesitas un celular con la mejor grabación de video.

Cuál será el precio del iPhone 17 Pro Max

De acuerdo a lo que ha revelado TrendForce, los costos del iPhone 17 Pro como del iPhone 17 Pro Max, aumentarán entre los 50 a 100 euros, siempre dependiendo de la variante. En ese sentido, debemos tener en cuenta que ya no habrá versión de 128GB como si existe en el 16 Pro y 16 Pro Max. Ello quiere decir que arrancarán desde los 256GB.

En ese sentido, se estima que el iPhone 17 Pro Max en su versión de 256GB estaría costando desde los 1,299 dólares, la de 512GB en los 1,499 dólares, mientras que la de 1TB alcanzaría los 1,699 dólares.

Sin embargo, estos precios van a variar dependiendo del país donde te encuentres. Por ejemplo, los expertos estiman que en España el iPhone 17 Pro Max de 256GB podría ir desde los 1,569 euros, estos debido a los aranceles del actual gobierno estadounidense como a otros impuestos.

Qué novedades traerá el iPhone 17 Pro Max

Mucho se ha dicho sobre sus nuevas specs, pero estando a puertas del lanzamiento mundial del iPhone 17 Pro Max, estas son las novedades más importantes que traería el nuevo flagship de Apple.

Por ello, teniendo en cuenta los rumores y filtraciones, podemos deducir que estas serían las características de este buque insignia que será lanzado el próximo martes 9 de septiembre de 2025:

  • Pantalla OLED LTPO de 6,9 pulgadas, incluyendo tasa de refresco de 120 hercios, así como Face ID y resistencia acuática IP68.
  • El iPhone 17 Pro Max incluirá el nuevo procesador Apple A19 Pro, con un RAM de 12GB, así como memoria interna o ROM de 256GB/512GB y 1TB, con iOS 26 como sistema operativo.
  • La fotografía podría tener apertura variable, incluyendo cámara principal de 48MP, gran angular de 48MP, teleobjetivo de 48MP y frontal de 24MP. En cuanto al video, diversos rumores apuntan a que, por fin, se incluirá grabación en 8K, algo muy esperado en los celulares de Apple, ya que en este apartado son insuperables.
  • Finalmente, el iPhone 17 Pro Max dará un salto en la autonomía, por lo que se espera que el flagship de Apple venga con una batería de 5,000mAh, esto responde a que su chip Apple A19 Pro requiere de mayor potencia que en ediciones pasadas.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

