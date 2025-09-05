Nos encontramos a tan solo unos días para que Apple, el gigante tecnológico estadounidense, presente por todo lo alto a su nueva familia iPhone 17. Sin embargo, el terminal que se lleva todos los reflectores es el iPhone 17 Pro Max, por lo que todo quieres saber su precio, pero también el detalle de sus nuevas especificaciones.

Cuál será el precio del iPhone 17 Pro Max

De acuerdo a lo que ha revelado TrendForce, los costos del iPhone 17 Pro como del iPhone 17 Pro Max, aumentarán entre los 50 a 100 euros, siempre dependiendo de la variante. En ese sentido, debemos tener en cuenta que ya no habrá versión de 128GB como si existe en el 16 Pro y 16 Pro Max. Ello quiere decir que arrancarán desde los 256GB.

En ese sentido, se estima que el iPhone 17 Pro Max en su versión de 256GB estaría costando desde los 1,299 dólares, la de 512GB en los 1,499 dólares, mientras que la de 1TB alcanzaría los 1,699 dólares.

Sin embargo, estos precios van a variar dependiendo del país donde te encuentres. Por ejemplo, los expertos estiman que en España el iPhone 17 Pro Max de 256GB podría ir desde los 1,569 euros, estos debido a los aranceles del actual gobierno estadounidense como a otros impuestos.

Qué novedades traerá el iPhone 17 Pro Max

Mucho se ha dicho sobre sus nuevas specs, pero estando a puertas del lanzamiento mundial del iPhone 17 Pro Max, estas son las novedades más importantes que traería el nuevo flagship de Apple.

Por ello, teniendo en cuenta los rumores y filtraciones, podemos deducir que estas serían las características de este buque insignia que será lanzado el próximo martes 9 de septiembre de 2025: