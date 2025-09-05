Es de 2023 y es mejor compra que el iPhone 15 Pro Max: pantalla AMOLED, procesador poderoso, fotos de 200MP, video 8K

Este año, los celulares más top del momento son el Xiaomi 15 Ultra, iPhone 16 Pro Max, Samsung S25 Ultra o el Huawei Pura 80 Ultra, pero lo cierto es que sus precios no son accesibles para todos, por lo que muchos miran a ediciones anteriores con precios menores, pero manteniendo prestaciones de altísima calidad.

El mejor ejemplo en nuestros días es el Samsung S23 Ultra, un celular que brilla con luz propia debido a sus ficha técnica impresionante, la cual no ha envejecido nada en la actualidad, pero, eso sí, con un precio muy por debajo de lo esperado.

Pantalla y procesador del Samsung S23 Ultra

Pesando 234 gramos, el Samsung S23 Ultra cuenta con pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, con una impresionante resolución QuaHD+ de 3,080 x 1,440 píxeles, con una notable tasa de refresco de 120 hercios, Vision Booster, protección anticaídas Gorilla Glass Victus 2 y resistencia acuática IP68.

Asimismo, este dispositivo cuenta con el potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que corre bien los videojuegos pesados y muchas aplicaciones pesadas abiertas al mismo tiempo. Del mismo modo, su RAM es de 8GB y 12GB, en tanto que su memoria interna va desde los 256GB, 512GB y 1TB.

Foto y video del Samsung S23 Ultra

La fotografía del Samsung S23 Ultra es superior, dado que en la parte trasera cuenta con cuatro cámaras, con el lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, a la vez de zoom 3X de 10 megapíxeles, zoom 10X de 10 megapíxeles, angular de 12 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles.

Por su parte, el video de este celular puede grabar a un máximo de 8K a 30fps con notables resultados, lo mismo que al hacerlo en 4K a 60fps, destacando por su rango dinámico y estabilización, buen control de ruido.

Sistema operativo del Samsung S23 Ultra

El sistema operativo del Samsung S23 Ultra es uno de los más sólidos. Salió en 2023 con el OneUI 5.1 basado en Android 13, pero en nuestros días está debidamente actualizado, al punto que ya está integrado con Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca surcoreana.

Por otro lado, este celular cuenta con una política de actualizaciones interesante, con 4 años para dar soporte al software, mismo tiempo para cubrir los parches de seguridad.

Batería y carga del Samsung S23 Ultra

El Samsung S23 Ultra tiene batería de 5,000mAh para usarlo de forma continua por casi todo un día, a la vez de estar potenciado con 45W de carga rápida, por lo que estará cargado al 100 por ciento en unos 55 minutos.

Precio del Samsung S23 Ultra en 2025

Por ello, si quieres comprarte el Samsung S23 Ultra este 2025, entonces en México lo encontrarás desde los 15,399 pesos; en Perú desde los 2,249 soles (Claro); en Colombia desde los 3,319.353 pesos; en España desde los 649 euros (Amazon).