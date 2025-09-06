0

Olvídate del iPhone 17: este Apple 'antiguo' tiene triple cámara 4K, procesador TOP y su precio es 50% menos

El iPhone 17 costará demasiado en su lanzamiento. Si quieres comprar un iPhone potente, el iPhone 15 Pro será tu mejor alternativa. Conoce su increíble ficha técnica.

Daniel Robles
El iPhone 15 Pro es uno de los teléfonos de Apple más potentes del 2025 y su precio ha bajado demasiado.
El iPhone 15 Pro es uno de los teléfonos de Apple más potentes del 2025 y su precio ha bajado demasiado.
Este martes 9 de septiembre, Apple presentará al mundo su nueva serie de teléfonos premium: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, como ya es costumbre, estos equipos tendrán precios exorbitantes, por lo que los usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más económicas.

Si estás pensando comprarte un iPhone y no sabes cual elegir, posiblemente esta nota te servirá de mucho, puesto que el iPhone 15 Pro se ha convertido en la mejor alternativa para este 2025, puesto que no solo es potente, su precio ha bajado en 50% y será tu mejor compra.

iPhone 15 Pro: ficha técnica y precio oficial

Los iPhone de Apple suelen tener entre 5 a 6 años de actualizaciones, por lo que este iPhone 15 Pro que fue lanzado en 2023 tendrá soporte hasta el 2028. Sin embargo, esto no es todo, ya que su procesador es tan potente que te ayudará a gestionar tus archivos por un buen periodo.

La pantalla del iPhone 15 Pro es de tipo OLED de 6.1 pulgadas con una resolución 2556 x 1179 pixeles, además de un brillo de 2000 nits y una tasa de refresco de 120Hz.

Este es el iPhone 15 Pro de Apple.

Uno de los atributos más resaltantes del iPhone 15 Pro es del procesador: Apple Bionic A17 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 1TB en su versión más potente y una batería de 3290 mAh con carga de 25W por cable y 15W de forna inalámbrica.

Sin embargo, lo mejor de este iPhone 15 Pro es el sistema de cámaras: sensor de 48MP, gran angular de 12MP, Telefoto de 12MP y selfie de 12MP.Podrás grabar videos en 4K a 60fps, incluso con la frontal.

¿Cuánto cuesta el iPhone 15 Pro? Actualmente podrás comprar este teléfono por 2799 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 800 dólares. Sin duda una excelente versión para este 2025.

