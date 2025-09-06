No necesitas el Galaxy S25 Ultra: este Samsung tiene 4 cámaras PRO, brutal procesador y su precio ha bajado

Hoy vamos a analizar un celular extraordinario, el cual se mantiene como uno de los smartphones más poderosos de todos los tiempos. Se trata del Samsung S24 Ultra, un terminal que sigue fascinando a todo quien lo use por sus prestaciones avanzadas, además de un precio que ha bajado este 2025.

Características del Samsung S24 Ultra

El Samsung S24 Ultra nos abre las puertas con su poderosa pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas, contando con una bestial resolución QuadHD+, complementado con Vision Booster, tasa de refresco de 120 hercios, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Armor y resistencia al agua gracias a su certificación IP68.

En cuanto al procesador, este equipo viene con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 que nada envidia al Elite de su hermano mayor, el Galaxy S25 Ultra. Del mismo modo, tiene RAM de 12GB, en tanto que su memoria interna o ROM es de 256GB, de 512GB y de 1TB.

La fotografía es sobresaliente en el Samsung S24 Ultra, dado que nos topamos con cuatro cámaras en la parte trasera, un lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, zoom X5 de 50 megapíxeles, zoom 3X de 10 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Cuando fue lanzado a inicios de 2024, el Samsung S24 Ultra nos trajo el potente OneUI 6.1 basado en Android 14 como procesador, estando actualizado a la última versión, además de incluir Galaxy AI,que es la inteligencia artificial de la marca surcoreana.

En este mismo apartado, nos topamos con actualizaciones para software como para los parches de seguridad de 7 años para ambos.

En cuanto a la autonomía, el Samsung S24 Ultra nos trae una batería de 5,000mAh que te servirá para usarlo por casi todo el día, así como una carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W. Samsung sigue siendo muy conservador en este aspecto, pero se espera que esto cambie en las siguientes generaciones.

Precio del Samsung S24 Ultra en 2025

Si estás decidido a hacerte con el Samsung S24 Ultra este 2025, entonces en México lo encuentras desde los 15,999 pesos; en Perú desde los 3,129 soles; en Colombia desde los 3,669.900 pesos; en España desde los 786 euros (Amazon).