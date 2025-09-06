- Hoy:
No volverás a comprar un Motorola tras probar este Xiaomi: 12GB RAM, fotos de 200MP y carga rápida a 280 dólares
Si quieres un celular gama media todoterreno a precio de regalo, entonces este Xiaomi te va a convencer con sus prestaciones de alto rendimiento y buen diseño.
Todos sueñan con tener un iPhone o un Samsung gama alta, pero lo cierto es que la gama media no les envidia nada y Xiaomi es uno de los mejores exponentes en este segmento, por lo que hoy reseñaremos al Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, un terminal perfecto en nuestros días y con un precio que no tiene competencia.
Características del Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Para comenzar esta review, el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G cuenta con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con una resolución notable FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, mientras que sus 120 hercios de tasa de refresco nos dará mucha fluidez al ver contenido, así como protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus y resistencia acuática con certificación IP54.
En cuanto al procesador, este celular nos trae el chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, que no destaca, pero se porta bien para las tareas rutinarias, así como para la multitarea, pero sin exagerar. Asimismo, su RAM es de 8GB y 12GB, mientras que la memoria interna es de 128GB, 256GB y 512GB.
Del mismo modo, las cámaras del Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G tiene un buen desempeño con su lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y frontal de 16 megapíxeles.
Por otro lado, nos topamos con una batería de 5,100mAh que te dará potencia de uso por casi un día entero, así como carga rápida de 67W para tenerlo listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.
Su sistema operativo es MIUI 14 basado en Android 13, contando con una política de actualizaciones de 3 años para dar soporte al software y 4 años para lo que son los parches de seguridad.
Precio del Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G en 2025
Si te convence este poderoso gama media, entonces puedes adquirir el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G en México desde los 5,319 pesos; en Perú desde los 999 soles (Xiaomi Store); en Colombia desde los 849.900 pesos; en España desde los 219 euros.
