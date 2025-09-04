Este Xiaomi cuesta menos de 150 dólares y tiene pantalla de 6.9", 256GB y poderosa batería de 6000 mAh

Este 2025 ha sido uno de los mejores años para Xiaomi, luego del enorme éxito que ha tenido con su línea de vehículos inteligentes los Xiaomi SU7 y sus últimos lanzamientos Xiaomi 15 Ultra y Xiaomi 14T Pro.

Sin embargo, la marca china sigue en su línea por ofrecer teléfonos de gran calidad y bajo precio, por lo que acaba de presentar su equipo más barato, el Redmi 15C, un equipo con una enorme pantalla de 6.9 pulgadas y una batería de 6000 mAh. ¿Qué otras características ofrece este dispositivo? Aquí todos los detalles.

Xiaomi Redmi 15C: ficha técnica completa

Uno de los atributos más importantes del Xiaomi Redmi 15C radica en la pantalla de tipo LCD IPS que tiene este teléfono de gama de entrada. Su panel es de 6.9 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una resolución 720 x 1600 pixeles.

La potencia de este Xiaomi Redmi 15C está movida por el procesador Mediatek Helio G81 Ultra, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna. Además, su batería es de 6000 mAh y carga de 33W.

Colores del Xiaomi Redmi 15C. Foto: Xiaomi

Si bien este teléfono de Xiaomi no es especialista en fotografía y video, tiene una cámara de 50MP, un lente QVGA complemetario y un selfie de 8MP. Si bien solo podrás grabar videos en 1080px a 30fps, las fotografías que capta son bastante buenas.

¿Qué precio tiene el Xiaomi Redmi 15C? El precio de este teléfono de Xiaomi es de 489 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 130 a 150 dólares. Sin duda un equipo barato y de gran calidad que puede ser uno de los más vendidos en 2025.