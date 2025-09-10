iPhone 16e vs. Motorola Edge 60 Fusion: esto es lo que debes saber para comprar el mejor celular

Apple ha lanzado al mercado el iPhone 17, pero lo cierto es que para muchos será casi imposible adquirir uno, por lo que desde inicios de año la marca estadounidense lanzó el iPhone 16e, un celular "económico" que se convirtió en un éxito de ventas pese a la controversia.

Por otro lado, Motorola ha sorprendido a todos con su nueva familia de la gama media, la cual ha dado saltos tecnológicos importantes incluyendo inteligencia artificial con Moto AI y ficha técnicas avanzadas, teniendo un lugar particular el Motorola Edge 60 Fusion.

iPhone 16e: características

El iPhone 16e tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, resolución de 2,532 x 1,170 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco de 60 hercios, brillo máximo de 1,200 nits, True Tone, HDR. Procesador Apple A18 Bionic, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 48MP, frontal de 12MP. Batería de 3,961mAh. Software iOS 18. Resistencia acuática IP68.

iPhone 16e: ventajas

Su desempeño es mejor gracias a su chip A18 Bionic junto con iOS 18 como software, el cual es sumamente fluido. Todo ello con un diseño estilizado, compacto, a la vez de ligero.

Tiene reconocimiento facial, su cámara fotográfica, pese a tener un solo lente trasero, dará resultados impresionantes, además de una grabación de video que su rival no puede equiparar. Posee carga inalámbrica por inducción.

Motorola Edge 60 Fusion: características

El Motorola Edge 60 Fusion viene con pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 120 hercios, HDR10+, brillo máximo de 4,500 nits, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 8GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular/macro de 12MP; frontal de 50MP. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Fusion: ventajas

Su pantalla es más grande, posee mejor resolución, mayor fluidez, así como un brillo tremendo, tan grande como su batería y su carga rápida que garantiza que el celular estará listo en unos 45 minutos.

Su procesador está bien integrado para la gama media, por lo que cuenta con un buen desenvolvimiento. Su cámara principal tiene megapíxeles aumentados, pero también en la frontal. Su inteligencia artificial tiene buena integración con Android 15.

iPhone 16e vs. Motorola Edge 60 Fusion: ¿Cuál comprar?

Si quieres una buena grabación de video, fotografías con detalle, sistema operativo integrado con su ecosistema y buen desempeño del procesador, entonces debes ir a comprar el iPhone 16e.

Por otro lado, si priorizas una experiencia de calidad en la pantalla, con amplia memoria RAM y ROM, y batería que carga en tan solo unos pocos minutos, entonces tu compra segura es el Motorola Edge 60 Fusion.