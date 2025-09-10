Adiós Honor 400: este celular de procesador brutal, batería gigantesca y pantalla AMOLED está de oferta en Mercado Libre

Xiaomi es una de las marcas más queridas por millones de usuarios de la tecnología. La marca china cuenta con una familia que ha enamorado a todos por darle mucho amor al rendimiento y autonomía de sus dispositivos, razón por la cual en las siguientes líneas veremos todas las bondades del POCO F7 que ¡alerta de spoiler! Tiene un procesador Snapdragon que nadie más tiene y que es tan potente que no parece ser de la gama media.

Pantalla, procesador y batería de otro nivel

El POCO F7 es un celular robusto con sus 215,7 gramos de peso, los cuales contienen una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, hablamos de un panel bastante grande, el cual tiene una resolución 1.5K de 2,772 x 1,280 píxeles impresionante, todo esto condensado con una tasa de refresco de 120 hercios que nos dará mucha fluidez, unos 447 de densidad de píxeles por pulgada, además de 3,200 nits de brilla máximo, protección anticaídas Corning Gorilla Glass 7i y resistencia acuática con IP68.

Una de las grandes fortalezas de este dispositivo es que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, que corre de maravilla con la multitarea y videojuegos muy pesados sin lags, caídas de frames, reinicios inesperados, ni sobrecalentamientos. Asimismo, nos trae una RAM de 12GB con LPDDR5X, a la vez de memoria interna o ROM de 256GB y 512GB con tecnología UFS 4.1 para tener descargas más rápidas en poco tiempo.

Otro punto fuerte del POCO F7 es su autonomía, ya que el dispositivo nos trae una batería de 6,500mAh, lo que te dará una potencia de uso de dos días sin cargarlo, pero cuando llegue el momento de hacerlo, tendrás a la mano una 90W de carga rápida y 22,5W de carga inversa de 22,5W., garantizando que el equipo esté listo al 100 por ciento en unos 30 minutos, aproximadamente.

Foto y video con buenos resultados

Si bien la fotografía nunca ha sido el fuerte de los celulares POCO, el F7 muestra una mejora en este apartado, contando con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 8 megapíxeles y frontal de 20 megapíxeles.

En cuanto al video, este celular de Xiaomi puede grabar, con su cámara principal, en resolución 4k a 60fps contando con una notable estabilización, además de ser compatible con HDR10+.

Software renovado

El sistema operativo del POCO F7 es HyperOS 2 basado en Android 15, el cual ha demostrado ser muy estable, aunque aún con las molestas aplicaciones preinstaladas, contando con una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte al software y 6 para los parches de seguridad.

Precio del POCO F7

Si quieres comprarte el POCO F7, lo puedes encontrar a buen precio en Mercado Libre en estos países: México desde los 6,877 pesos; en Perú desde los 1,880 soles; en Colombia desde los 1,950.000 pesos.