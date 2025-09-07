El Honor 400 no es rival para este icónico Xiaomi: cámaras LEICA, RAM de 16GB, procesador ULTRA y es acuático

Si crees que para contar con un gama alta debes gastar muchísimo dinero, entonces estás en un grave error, dado que la marca china que hoy analizaremos lo ha conseguido y con creces con su fabuloso Xiaomi 14T, un celular potentísimo que destaca en todos sus apartados, además de un costo de locos.

Gran experiencia con la pantalla, procesador y batería

Con un peso de 195 gramos, el Xiaomi 14T dispone de una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, además de una gran resolución de 1.5K de 2,712 x 1,220 píxeles, junto con una tasa de refresco que envidia el iPhone 16 Pro Max con 144 hercios, compatibilidad con HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 4,000 nits y certificación IP68 para sumergirse en el agua.

Por otro lado, nos topamos con un procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra, el cual tiene una rendimiento y velocidad notables por encima de la media, a la vez de un RAM de 12GB y 16GB con LPDDR5X, en tanto que su ROM o memoria interna es de 256GB y 512GB con tecnología UFS 4.0 para descargas rápidas.

Asimismo, el Xiaomi 14T nos trae una batería de 5,000mAh que te permitirá usarlo por casi 24 horas, acompañado por una carga rápida de 67W para que esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Cámaras LEICA de la más alta calidad

La fotografía es uno de sus puntos más arriba, dado que sus sensores están hechos por LEICA; en ese sentido, tiene un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, telefoto de 50 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.

Siguiendo en este apartado, la grabación de video lo hace soberbio con su cámara principal en 4K (2,160p) a 60fps, mientras que en los sensores restantes lo hace a un máximo de 4K a 30fps.

Un software mejorado con HyperOS

El sistema operativo del Xiaomi 14T es HyperOS basado en Android 14, a la vez de una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte al software, así como 5 años para los parches de seguridad.

Precio del Xiaomi 14T en 2025

Si quieres hacerte con el Xiaomi 14T este 2025, en México lo puedes comprar desde los 11,918 pesos; en Perú desde los 1,749 soles; en Colombia desde los 2,399.900 pesos (Xiaomi Store); en España desde los 385 euros (Amazon).