El Xiaomi que pone en riesgo a Apple: tiene 32GB de RAM, 1 TB de memoria, precio bajo y cámara HD

Son múltiples los celulares inteligentes que tienen una gran potencia para figurar como los mejores del mundo; sin embargo, son pocos los que logran ingresar a esta lista. El Xiaomi 14T Pro es, sin lugar a dudas, una opción bastante poderosa para mantenerse aún con el lanzamiento del iPhone 17.

Apple es el rey absoluto de los smartphones de gama alta, no solamente por los altos precios de sus dispositivos móviles, sino también porque siempre busca presentar nuevas funciones a sus usuarios. En el 2025, su teléfono más valioso es el iPhone 17 que llega con la gran novedad del iPhone 17 Air, el más delgado hasta la fecha.

Ahora bien, si hablamos de equipos de gran calidad, debemos siempre tener en cuenta a Xiaomi, empresa que ha sabido hacerle competencia a grandes marcas como Apple o Samsung. En esta oportunidad, hablaremos más detalladamente del Xiaomi 14T Pro.

Ficha técnica del Xiaomi 14T Pro

La elegancia del Xiaomi 14T Pro es uno de los primeros aspectos a destacar y es que también trabaja con materiales de excelente calidad que lo convierten en ideales para los más exigentes. Este dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas y también una tasa de refresco de 120 Hz.

Por otro lado, su excelente evaluación también se basa en el procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra que viene acompañado con hasta 32GB de RAM. Esto no es suficiente y es que para almacenar todo tipo de imágenes, se dispone de un extenso almacenamiento de 256GB, 512GB y 1TB.

Triple cámara para fotos y videos

La marca registrada de Xiaomi es siempre brindar una calidad fotográfica de ensueño y este Xiaomi 14T Pro habla por sí solo con su lente principal de 50 MP, telefoto de 50 MP, gran angular de 12 MP y cámara delantera de 32 MP. El sistema incluido de OIS permitirá que las imágenes salgan lo más nítidas posibles e incluso en movimiento tendrá una calidad HD.

Batería para varios días en pocos minutos

Finalmente, pero no menos importante, tenemos que hablar de su batería que tiene una capacidad de 5000 mAh y acepta una carga rápida de 120W, así como una inalámbrica de 50W. Esto significa que es posible tener cargado el celular en poco tiempo para usarlo durante mucho tiempo.