- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- La Tinka
Los 5 Motorola que te cuestan barato, son buenos y tienen alto rendimiento
Son diferentes teléfonos que cuentan con características que ofrece un rendimiento bastante premium. Motorola es una de las marcas que ofrece prestigio.
Si estás en busca de comprar un dispositivo de alta calidad y no sabes cuál elegir, es importante que tengas en tu radar a Motorola. Esta marca tiene un catálogo bastante amplio donde se tiene disponible celulares con precios económicos, son buenos y sus características demuestran su gran potencial.
PUEDES VER: Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM
Celulares de Motorola que son buenos, baratos y de alto rendimiento
En un mercado saturado con el lanzamiento de teléfonos inteligentes de diferentes marca, Motorola ha sabido destacarse entre tantos competidores. En cuanto a calidad de construcción y rendimiento, estos modelos combinan procesadores potentes, baterías duraderas y cámaras bastante decentes, que son ideales para usuarios que quieren un smartphone sin gastar una fortuna.
Motorola Edge 50 Neo
Se trata de un teléfono bastante compacto con características premium que vas a notar desde el primer instante. Tiene resistencia IP69 y software limpio. Su alto rendimiento es gracias a los componentes de grandiosa cantidad que tiene. Se puede disfrutar de contenido streaming y navegación en redes sociales sin problemas de lentitud.
- Procesador: MediaTek Dimensity 7300
- Pantalla: 6.4 pulgadas pOLED curva de 120 Hz
- Batería: 4310 mAh con carga rápida turbo de 68W
- Cámara: triple de 50 megapíxeles con OIS
Motorola G85 5G
Se consigue un equilibrio bastante interesante entre el diseño delgado y rendimiento versátil, que compite con marcas más caras en velocidad y fotografía. Es perfecto para aquellos usuarios que son bastante activos.
- Procesador: Snapdragon 6s Gen 3
- Pantalla: 6.5 pulgadas pOLED de 120 Hz
- Batería: 5000 mAh con carga de 30W
- Cámara: 50 MP con teleobjetivo de 2x
Motorola Edge 40 Neo
Un compacto premium dentro de la gama media, con un enfoque especial en la fotografía y ofrece batería ultrarrápida, ideal para usuarios que viajan y necesitan un dispositivo versátil sin complicaciones.
- Procesador: MediaTek Dimensity 7030
- Pantalla: 6.55 pulgadas pOLED de 144 Hz
- Batería: 5000 mAh con carga de 68W
- Cámara: 50 MP con teleobjetivo 2x y OIS
Motorola G54
Tiene características premium y es la opción ideal para principiantes, que ofrece un énfasis en velocidad 5 G y batería confiable. Este dispositivo es genial para el servicio de streaming.
- Procesador: MediaTek Dimensity 7020
- Pantalla: 6.5 pulgadas IPS LCD de 120 Hz
- Batería: 5000 mAh con carga de 15W
- Cámara: Dual de 50 MP + 2 MP macro
Motorola G34
La opción más ligera y asequible para personas que buscan un uso básico; es decir, principiantes. Tiene una gran énfasis en velocidad 5G y batería confiable, genial para servicio multimedia.
- Procesador: Snapdragon 695
- Pantalla: 6.5 pulgadas LCD de 120 Hz
- Batería: 5000 mAh con carga de 18W
- Cámara: 50 MP con ultra gran angular
Celulares Motorola recomendados en el 2025. | Foto: Captura
- 1
Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM
- 2
Pantalla FullHD+, cámaras de 50MP y 6 años de actualizaciones: el Samsung con el precio más barato en la gama media
- 3
Los 5 Motorola que te cuestan barato, son buenos y tienen alto rendimiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50