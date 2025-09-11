0
Los 5 Motorola que te cuestan barato, son buenos y tienen alto rendimiento

Son diferentes teléfonos que cuentan con características que ofrece un rendimiento bastante premium. Motorola es una de las marcas que ofrece prestigio.

Jasmin Huaman
Celulares Motorola que se recomiendan comprar en el 2025.
Foto: Captura
Si estás en busca de comprar un dispositivo de alta calidad y no sabes cuál elegir, es importante que tengas en tu radar a Motorola. Esta marca tiene un catálogo bastante amplio donde se tiene disponible celulares con precios económicos, son buenos y sus características demuestran su gran potencial.

Especificaciones de uno de los teléfonos más potentes de Motorola.

Celulares de Motorola que son buenos, baratos y de alto rendimiento

En un mercado saturado con el lanzamiento de teléfonos inteligentes de diferentes marca, Motorola ha sabido destacarse entre tantos competidores. En cuanto a calidad de construcción y rendimiento, estos modelos combinan procesadores potentes, baterías duraderas y cámaras bastante decentes, que son ideales para usuarios que quieren un smartphone sin gastar una fortuna.

Motorola Edge 50 Neo

Se trata de un teléfono bastante compacto con características premium que vas a notar desde el primer instante. Tiene resistencia IP69 y software limpio. Su alto rendimiento es gracias a los componentes de grandiosa cantidad que tiene. Se puede disfrutar de contenido streaming y navegación en redes sociales sin problemas de lentitud.

  • Procesador: MediaTek Dimensity 7300
  • Pantalla: 6.4 pulgadas pOLED curva de 120 Hz
  • Batería: 4310 mAh con carga rápida turbo de 68W
  • Cámara: triple de 50 megapíxeles con OIS

Motorola G85 5G

Se consigue un equilibrio bastante interesante entre el diseño delgado y rendimiento versátil, que compite con marcas más caras en velocidad y fotografía. Es perfecto para aquellos usuarios que son bastante activos.

  • Procesador: Snapdragon 6s Gen 3
  • Pantalla: 6.5 pulgadas pOLED de 120 Hz
  • Batería: 5000 mAh con carga de 30W
  • Cámara: 50 MP con teleobjetivo de 2x

Motorola Edge 40 Neo

Un compacto premium dentro de la gama media, con un enfoque especial en la fotografía y ofrece batería ultrarrápida, ideal para usuarios que viajan y necesitan un dispositivo versátil sin complicaciones.

  • Procesador: MediaTek Dimensity 7030
  • Pantalla: 6.55 pulgadas pOLED de 144 Hz
  • Batería: 5000 mAh con carga de 68W
  • Cámara: 50 MP con teleobjetivo 2x y OIS

Motorola G54

Tiene características premium y es la opción ideal para principiantes, que ofrece un énfasis en velocidad 5 G y batería confiable. Este dispositivo es genial para el servicio de streaming.

  • Procesador: MediaTek Dimensity 7020
  • Pantalla: 6.5 pulgadas IPS LCD de 120 Hz
  • Batería: 5000 mAh con carga de 15W
  • Cámara: Dual de 50 MP + 2 MP macro

Motorola G34

La opción más ligera y asequible para personas que buscan un uso básico; es decir, principiantes. Tiene una gran énfasis en velocidad 5G y batería confiable, genial para servicio multimedia.

  • Procesador: Snapdragon 695
  • Pantalla: 6.5 pulgadas LCD de 120 Hz
  • Batería: 5000 mAh con carga de 18W
  • Cámara: 50 MP con ultra gran angular
Motorola

Celulares Motorola recomendados en el 2025. | Foto: Captura

