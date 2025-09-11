Este Xiaomi es tan potente que ni Samsung lo supera: 1TB almacenamiento, triple cámara, 12 GB RAM y 120W de carga rápida

Aunque Samsung es considerada como una de las empresas referentes en el rubro tecnológico, sus celulares se han visto superados por la competencia que sigue innovando con tal de superarse a sí misma. En esta oportunidad, Xiaomi ha logrado sacar ventaja a otras marcas con el poderoso Xiaomi 14T Pro, que tiene características muy poderosas y dignas de resaltar.

Resulta importante prestar atención a cada detalle y especificación de un smartphone que estés interesado en comprar. El Xiaomi 14T Pro es uno de los dispositivos móviles más completos y casi nadie que se ponga por delante es mejor. Su cámara, gran autonomía, batería y hardware lo convierten en una potencia mundial por donde se lo vea.

Xiaomi 14T Pro: potencia mundial con buena cámara y súper carga rápida

Xiaomi continúa demostrando que no se le debe dejar de tener en cuenta al momento de hablar de potencia de smartphones. Con el modelo Xiaomi 14T Pro, se disfrutará de una experiencia importante con sonido envolvente desde el primer instante, así como la alta resolución de su pantalla. En cuanto a los materiales para su diseño, se trabajó en base a la duración y ser un equipo sofisticado.

Con sus 209 gramos, este Xiaomi 14T Pro dará mucho de qué hablar, incluso con el lanzamiento de nuevos celulares como el iPhone 17. Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas lo convierte en perfecto para disfrutar de contenido multimedia con una resolución de 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz.

Potencia del Xiaomi 14T Pro. | Foto: Captura

En cuanto a los aspectos más técnicos y que convierten a este Xiaomi en potencia mundial, está el procesador MediaTek Dimensity 9300+ que maneja una RAM de 12GB para respuestas más rápidas, así como la posibilidad de elegir un almacenamiento entre 256GB, 512GB y 1TB.

La certificación IP68 también sirve para el soporte a caídas, así como la resistencia al agua. Si te interesa los años de actualizaciones, este Xiaomi viene de fábrica con el Android 14 y al ser uno de los modelos más novedosos, se garantiza varios años de actualizaciones.

En cuanto a su cámara, la principal tiene una calidad de 50 megapíxeles, la gran angular de 12 megapíxeles, mientras que la telefoto llega con la novedad de 50 MP. En cuanto al lente selfie, es de 32 megapíxeles para fotos nítidas y con detalle.

Gran autonomía de la batería

La competencia en el mundo de los celulares sigue incrementando y con este Xiaomi se va a poder usar durante largas horas sin necesidad de preocuparse por la capacidad de la batería de 5000 mAh y una carga rápida de 120W. A tener en cuenta: no viene con el cargador en la caja original.