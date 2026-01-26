0
EN DIRECTO
Al Nassr vs. Al Taawon con Cristiano Ronaldo

Yape regala más de 2300 soles de descuento para comprar el iPhone más DELGADO del mundo

El iPhone Air es el teléfono más delgado y potente de Apple. Si quieres comprarlo, aprovecha la oferta de Yape que es por tiempo limitado.

Daniel Robles
Puedes comprar el iPhone 17 Air de Apple con descuento de 2300 soles por el aplicativo Yape del BCP.
Puedes comprar el iPhone 17 Air de Apple con descuento de 2300 soles por el aplicativo Yape del BCP. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

En septiembre del 2025, Apple paralizó al mundo con la llegada de su primer teléfono ultra delgado, el cual no solo está hecho de titanio sino que tiene un grosor de 5.6 mm y una potencia realmente increíble, gracias al chip Bioni A19 Pro.

Si bien durante su lanzamiento, este teléfono llegó a costar más de 6000 soles en Perú, esto es cosa del pasado, ya que gracias al Yape, podrás comprar este sofisticado teléfono por solo 3899 soles, es decir que podrás disfrutar de un descuento de 2320 soles.

El Motorola Edge 70 Fusion será lanzado este 2026 y es uno de los equipos más potentes y baratos. Tiene chip Snapdragon 7s Gen 3 y 7000 mAh.

PUEDES VER: Moto Edge 70 Fusion: características, precio y cuándo sale el teléfono de gama media más potente y barato de Motorola

¿Cómo puedo aprovechar la promoción del iPhone 17 Air en Yape? Pues bien, solo deberás ingresar al aplicativo del BCP, ingresar tu clave y buscar la Tienda virtual.

Por si no lo sabes, Yape tiene una tienda donde podrás encontrar miles de ofertas en restaurantes y descuentos especiales para comprar celulares. Uno de ellos es el nuevo iPhone 17 Air o iPhone Air, el cual acaba de bajar su precio al mínimo, gracias a la aplicación del BCP.

Yape del BCP

Este es precio del iPhone 17 Air en Yape. Foto: captura

Lo mejor de comprar por Yape, no solo es el descuento en el iPhone 17 Air, sino que este precio se descontará de tu saldo disponible y el producto llegará en solo 24 o 48 horas, según la dirección que ingreses.

¿Qué características tiene el iPhone 17 Air? Este equipo llega con una pantalla OLED de 6.5'' con 120Hz de tasa de refresco, un procesador Apple Bionic A19 Pro, 12GB de RAM, 1TB de memoria, una cámara de 48MP con calidad 4K y una batería de 2900 mAh con carga de 30W.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Galaxy S26 Ultra: precio, cuándo sale y qué especificaciones tiene el teléfono más TOP de Samsung con cámaras 8K

  2. Motorola Signature: precio y cuándo sale el nuevo teléfono premium con Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras 8K

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano