Yape regala más de 2300 soles de descuento para comprar el iPhone más DELGADO del mundo

En septiembre del 2025, Apple paralizó al mundo con la llegada de su primer teléfono ultra delgado, el cual no solo está hecho de titanio sino que tiene un grosor de 5.6 mm y una potencia realmente increíble, gracias al chip Bioni A19 Pro.

Si bien durante su lanzamiento, este teléfono llegó a costar más de 6000 soles en Perú, esto es cosa del pasado, ya que gracias al Yape, podrás comprar este sofisticado teléfono por solo 3899 soles, es decir que podrás disfrutar de un descuento de 2320 soles.

¿Cómo puedo aprovechar la promoción del iPhone 17 Air en Yape? Pues bien, solo deberás ingresar al aplicativo del BCP, ingresar tu clave y buscar la Tienda virtual.

Por si no lo sabes, Yape tiene una tienda donde podrás encontrar miles de ofertas en restaurantes y descuentos especiales para comprar celulares. Uno de ellos es el nuevo iPhone 17 Air o iPhone Air, el cual acaba de bajar su precio al mínimo, gracias a la aplicación del BCP.

Este es precio del iPhone 17 Air en Yape. Foto: captura

Lo mejor de comprar por Yape, no solo es el descuento en el iPhone 17 Air, sino que este precio se descontará de tu saldo disponible y el producto llegará en solo 24 o 48 horas, según la dirección que ingreses.

¿Qué características tiene el iPhone 17 Air? Este equipo llega con una pantalla OLED de 6.5'' con 120Hz de tasa de refresco, un procesador Apple Bionic A19 Pro, 12GB de RAM, 1TB de memoria, una cámara de 48MP con calidad 4K y una batería de 2900 mAh con carga de 30W.