Ni el Galaxy S25 Ultra, ni el iPhone 17 Pro Max: estos son los 5 teléfonos más POTENTES del MUNDO

No hay duda que los smartphones siguen mejorando cada día más no solo en el apartado del rendimiento, sino también en el fotográfico, batería, pantalla y hasta sistema operativo. Si bien los teléfonos más populares pertenecen a marcas como Samsung, Apple y Xiaomi, lo cierto es que existen otras firmas que presumen tener los equipos con mayor potencia, al menos así lo demuestra el último ranking publicado por AnTuTu Benchmark.

Por si no lo sabes, AnTuTu es la herramienta que mide el rendimiento del CPU, GPU, RAM, almacenamiento y experiencia del usuario. Como cada mes se ha revelado cuáles son los 5 equipos más avanzados y, para sorpresa de muchos, ningún modelo TOP de Samsung, Xiaomi o Apple figuran en estos puestos.

Según AnTuTu, el TOP de los smartphones más potentes es liderado por el Red Magic 11 Pro, un teléfono de ZTE que llega con el procesador más potente, el Snapdraon 8 Elite y una serie de cámaras de alta calidad. Hoy conocerás todas las especificaciones de los 5 teléfonos que figuran en los primeros lugares, estos son: Red Magic 11 Pro, iQOO 15, OnePlus 15, vivo X300 Pro y OPPO Find X9 Pro.

Red Magic 11 Pro

Lidera el ranking gracias a su máxima optimización para os videojuegos. Integra el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento 1TB UFS 4.0. Su pantalla AMOLED de alta tasa de 144Hz y gatillos táctiles lo complementan para una experiencia de juego superior. Además, es el primer teléfono con refrigeración líquida y un sistema de ventilación RGB. Su precio aproximado es de $1000 a $1200.

Este es el Red Magic 11 Pro de ZTE. Foto: captura.

iQOO 15

Un potente teléfono que también integra el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tiene unos 16GB de RAM y una pantalla AMOLED con calidad 2K y 144Hz. Este celular llega con una carga rápida de 120W y sistemas de refrigeración avanzados. Su precio va desde los $850 a $950.

Este es el iQOO 15 de Vivo. Foto: captura.

OnePlus 15

Este teléfono llega con el chip Snapdragon Elite Gen 5 y una de sus características más destacadas es su potente batería de 7000 mAh. Combina su potencia de procesamiento con una pantalla de alta resolución y carga rápida. Su precio va desde los $900 a $1000.

Este es el OnePlus 15. Foto: captura.

vivo X300 Pro

Este teléfono llega con el chip MediaTek Dimensity 9500. Combina el poder del chip con memoria rápida y grandes capacidades de almacenamiento, ofreciendo una experiencia fluida. Sus cámaras son algunas de las mejores que existen. Su precio se estima entre $900 a $1100.

Este es el vivo X300 Pro. Foto: captura.

OPPO Find X9 Pro

El Find X9 Pro es un flagship premium que utiliza el potente MediaTek Dimensity 9500. Este dispositivo se caracteriza por un diseño elegante, una carga rápida excepcional y un sistema de cámara de nivel profesional. Su precio va desde los $1000 a$1200.