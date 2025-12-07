- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
¿Una cámara profesional o un teléfono? Este Xiaomi de 2023 graban en 8K y su precio ha bajado al mínimo por Navidad
Procesador Snapdragon, cámaras LEICA, 1TB y pantalla WQHD+. Este Xiaomi tiene todo para ser el mejor Android y el regalo perfecto para fin de año.
Si bien este 2025, Xiaomi presentó al mundo su nuevo Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que la marca china tiene en su catálogo otros equipos con gran potencia que no necesariamente son de este mismo año, pero que cuenta con cualidades únicas.
Si estás buscando un teléfono de alta performance y cámaras LEICA de alta definición, debes saber que el Xiaomi 13 Ultra es una excelente alternativa, puesto que tiene increíbles especificaciones y un pecio mucho más bajo.
PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro vs. Honor 500 Pro: ambos son teléfonos TOP, pero solo uno es más potente, mejores cámaras y cuesta menos
¿Qué características tiene este Xiaomi? Antes que nada tiene que saber que el Xiaomi 13 Ultra llega con una pantalla de tipo AMOLED de 6.73 pulgadas con una resolución WQHD+, además de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus.
Si hablamos de potencia, este Xiaomi 13 Ultra tiene el poderoso chip Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 16GB de RAM y 1TB con velocidad UFS 4.0, además de 5000 mAh y carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Xiaomi 13 Ultra. Foto: Xiami.
Pero, lo mejor de este Xiaomi es su juego de cámaras LEICA, los cuales tienen una configuración impresionante: Lente 50MP iMX989 con apertura variable, lente Telefoto 50MP con OIS, Super telefoto 50MP, gran angular de 50MP y selfie de 32MP. Videos en 4K a 60fps, 8K a 30fps y fotografías amplias tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Xiaomi 13 Ultra? El precio de este potente Android de Xiaomi es de aproximadamente 4000 soles y definitivamente es una excelente opción para grabar videos y/o tomar fotografías para compartirlas en redes sociales.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90