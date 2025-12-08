- Hoy:
Este Xiaomi con cámara de 200MP, 512GB y poderosa batería bajó su precio: será el mejor regalo para Navidad
El Redmi Note 14 Pro de Xiaomi se ha convertido en el teléfono de gama media ideal para usuarios exigentes que no quieren pagar tanto dinero.
Este 2025 ha sido uno de los mejores años para Xiaomi, puesto que la marca china se ha propuesto a competir de igual a igual con Apple con su nuevo smartphone premium, el Xiaomi 17 Pro Max, el cual no solo tiene el procesador Android más TOP, el Snapdragon 8 Gen 5, sino también lentes LEICA.
Sin embargo, la firma asiática también tiene modelos mucho más económicos e igual de eficientes. Un ejemplo de ello es el nuevo y renovado Xiaomi Redmi Note 14 Pro, un smartphone cuyo precio en diciembre del 2025 no supera los 800 soles, lo que significa que por menos de 230 dólares podrá ser tuyo.
PUEDES VER: ¿Una cámara profesional o un teléfono? Este Xiaomi de 2023 graban en 8K y su precio ha bajado al mínimo por Navidad
Pero, ¿qué características tiene el Redmi Note 14 Pro de Xiaomi? En este caso tenemos un equipo bastante equilibrado y económico que pertenece a la gama media. Sin embargo, pese a ello tiene unas especificaciones impresionantes.
Para empezar, debes saber que el Redmi Note 14 Pro de Xiaomi llega con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, unos 1800 nits de brillo y una resolución 2400 x 1080 pixeles.
Así luce el Redmi Note 14 Pro de Xiaomi. Foto: composición/Audu Buba - YouTube
Y si hablamos de potencia, debes saber que el Redmi Note 14 Pro de Xiaomi llega con un procesador MediaTek Helio G100 Ultra, el cual está diseñado en 6 nanómetros y llega además con 12GB de RAM y 512GB en su versión más potente.
Por si fuera poco, este Xiaomi barato tiene una batería de 5500 mAh y carga de 45W por cable. Pero, su mejor atributo es su juego de cámaras, uno de los mejores que verás a ese precio.
Lente de 200M con OIS, lente gran angular de 8MP, lente macro de 2MP y selfie de 32MP. Los videos que grabes con este teléfono saldrán en 1080 pixeles a 60fps y las fotografías de día y noche son bastante elevadas. ¿Qué te parece? Sin duda una excelente opción en calidad y precio.
Precio del Redmi Note 14 Pro de Xiaomi. Foto: captura
