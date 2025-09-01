¿Qué es el 'Modo avión' en WhatsApp, para qué sirve y cómo se activa en Android?

Con más de 2500 millones de usuarios, la aplicación WhatsApp se ha convertido en la herramienta de mensajería más utilizada en el mundo, superando por mucho a Telegram, red social que solo alcanza los 900 millones en todo el planeta.

Sin embargo, el uso constante de WhatsApp ha generado estrés en los usuarios, por lo que algunas veces es necesario desconectarse de todo para tomar un respiro y reiniciar en tus labores. ¿Te gustaría desconectarte de la App de mensajería? Pues bien, con el 'Modo Avión' esto será algo muy sencillo.

¿Cómo activar el Modo Avión en WhatsApp?

Si quieres activar este 'Modo Avión' en la herramienta de mensajería, primero deberás desconectar tu smartphone Android del Internet. Lo puedes hacer directamente desde el panel de opciones y desactivar los datos móviles o el Wifi.

Debes buscar y seleccionar el ícono del avión para activar el 'Modo avión'. Esto desconectará todas las conexiones inalámbricas, incluyendo datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth.

Una vez hecho esto, puedes abrir WhatsApp y nadie verá que estás conectado. Además, puedes contestar mensajes y estos se enviarán cuando te vuelvas a conectarte a la red. Sin embargo, esto no es todo, ya que si bien te seguirán hablando, no entrarán nuevos mensajes mientras estés con el 'Modo avión' activado.