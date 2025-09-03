0

Solución para error en videollamadas de WhatsApp: aplica este truco fácil y rápido

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares y siempre busca mejorar la experiencia de usuario. Este truco te servirá para una de sus funciones más usadas.

Jasmin Huaman
Cómo hacer videollamadas correctamente en WhatsApp.
Cómo hacer videollamadas correctamente en WhatsApp. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Si constantemente estás utilizando la función de videollamadas en WhatsApp para comunicarte con tu familia o amigos y presentaste problema al usar esta función, debes saber que existe un truco fácil de aplicar. Al aplicarlo, podrás usar las videollamadas con normalidad y solamente tienes que tener una conexión a internet.

La aplicación de WhatsApp es una de las más seguras que existe.

PUEDES VER: Cuida tu privacidad en WhatsApp con una clave: aprende AQUÍ cómo activarlo en pocos pasos

Una de las funciones más usadas en WhatsApp es, sin lugar a duda, las videollamadas, ya que son capaces de ser garantía de una comunicación rápida sin importar el país donde te encuentres. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden presentar problemas que impidan una buena conversación entre ambas partes.

Problemas con videollamadas en WhatsApp solucionado

El soporte técnico de WhatsApp precisa que uno de los motivos más comunes que afectan la conexión de la señal en las videollamadas es el internet. El servicio depende de esta red, por lo que siempre se aconseja tener una buena estabilidad para evitar las interrupciones

Si pasaste por este momento, las recomendaciones de WhatsApp sugieren resolver los problemas de conexión. Entre los consejos de la aplicación está apagar el dispositivo durante 30 segundos y luego prenderlo, o también forzar el cierre del aplicativo y volver a abrirlo en pocos segundos. Además de ello, también puedes verificar la conexión de tu red o datos móviles.

Para aquellas personas que usen WhatsApp desde una PC, lo más recomendable es siempre verificar la conexión al micrófono y cámara, en caso estos elementos sean los que estén presentado problemas.

Uso de videollamada correctamente. | Foto: Captura

Finalmente, el usuario también debe comprobar que se haya otorgado todos los permisos necesarios correctamente para comunicarse vía videollamada en WhatsApp.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. iPhone 17 Pro Max: este es el precio, características, cámaras, colores y fecha de llegada del nuevo teléfono de Apple

  2. Por qué comprar el Galaxy A56 de Samsung si puedo conseguir el iPhone 13 al mismo precio en Yape

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano