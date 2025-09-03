Solución para error en videollamadas de WhatsApp: aplica este truco fácil y rápido

Si constantemente estás utilizando la función de videollamadas en WhatsApp para comunicarte con tu familia o amigos y presentaste problema al usar esta función, debes saber que existe un truco fácil de aplicar. Al aplicarlo, podrás usar las videollamadas con normalidad y solamente tienes que tener una conexión a internet.

Una de las funciones más usadas en WhatsApp es, sin lugar a duda, las videollamadas, ya que son capaces de ser garantía de una comunicación rápida sin importar el país donde te encuentres. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden presentar problemas que impidan una buena conversación entre ambas partes.

Problemas con videollamadas en WhatsApp solucionado

El soporte técnico de WhatsApp precisa que uno de los motivos más comunes que afectan la conexión de la señal en las videollamadas es el internet. El servicio depende de esta red, por lo que siempre se aconseja tener una buena estabilidad para evitar las interrupciones

Si pasaste por este momento, las recomendaciones de WhatsApp sugieren resolver los problemas de conexión. Entre los consejos de la aplicación está apagar el dispositivo durante 30 segundos y luego prenderlo, o también forzar el cierre del aplicativo y volver a abrirlo en pocos segundos. Además de ello, también puedes verificar la conexión de tu red o datos móviles.

Para aquellas personas que usen WhatsApp desde una PC, lo más recomendable es siempre verificar la conexión al micrófono y cámara, en caso estos elementos sean los que estén presentado problemas.

Uso de videollamada correctamente. | Foto: Captura

Finalmente, el usuario también debe comprobar que se haya otorgado todos los permisos necesarios correctamente para comunicarse vía videollamada en WhatsApp.