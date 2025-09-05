Podrías perder tu cuenta de WhatsApp para siempre si instalas estas aplicaciones

0
WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo, pero si no sabes cuáles son los riesgos de instalar otras 'apps' podrías poner en riesgo tu continuidad.

Jasmin Huaman
Lista de aplicaciones que ponen en riesgo tu cuenta de WhatsApp.
Lista de aplicaciones que ponen en riesgo tu cuenta de WhatsApp. | Foto: Composición Líbero
Con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios de WhatsApp, Meta ha puesto a disposición las recomendaciones para no afectar las cuentas de las personas en caso de tener instaladas aplicaciones de dudosa procedencia.

Es importante cumplir con las normas de cada plataforma para evitar la suspensión de las cuentas. Meta tomó la decisión de limitar el uso de aplicaciones no oficiales que ofrezcan un servicio similar, pero que no sea parte de sus servidores. Estos aplicativos infringen las normas y existe una lista específica que se debería tener en cuenta.

Aplicaciones que podrían dejarte sin WhatsApp para siempre

Se tratan de los APK, que se caracterizan por el alto nivel de personalización que ofrecen y que permite modificar completamente la apariencia del aplicativo. Esto se debe a que no cuentan con un nivel de cifrado ni ningún estándar de seguridad para garantizar el cuidado de la información de los usuarios, haciéndolos vulnerables a posibles ciberataques.

En caso de tener instalado un APK de WhatsApp, se recomienda eliminarlo porque si Meta logra detectar el uso de este aplicativo, tu cuenta podría ser baneada de manera temporal o permanentemente. Si llegas a estas instancias, tendrás que recuperar el acceso a tu cuenta comunicándote con el soporte de Meta.

WhatsApp y la lista de aplicaciones prohibidas. | Foto: Captura

Existen diferentes versiones de APK de WhatsApp, tales como la azul, rojo, rosa, entre otros. Si bien es cierto que llevan diferentes nombres, un APK es un riesgo absoluto, que solamente se puede instalar en celulares con sistema Android.

Jasmin Hueman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

