El truco de WhatsApp para protegerte si te agregan a uno o más grupos sin tu permiso

WhatsApp se ha ganado el favor de los usuarios con funciones que son esenciales en el día a día, entre ellas los grupos, que son una gran herramientas para temas laborales, pero también para mantenernos comunicados con, por ejemplo, esos seres queridos que vemos con frecuencia.

Sin embargo, suele pasarnos en más de una ocasión que nos agregan a estos grupos sin permiso, ya sean contactos o, aunque no lo creas, personas que no tenemos agregadas, lo cual puede significar un problema para nuestra seguridad en línea.

Cómo protegernos de grupos de WhatsApp peligrosos

Y es que los ciberdelincuentes podrían aprovechar estos grupos para llevar a cabo fraudes, suplantar identidad o colocarnos diversos malwares para acceder a nuestra información personal, pero el servicio de Meta nos da la facilidad de hacernos de herramientas donde podremos aplicar cerrojos a nuestra privacidad.

Pese a ser muy segura, usar WhatsApp podría traernos ciertos problemas con la ciberdelincuencia.

Por ello, sigue esta guía de acciones para protegerte en caso te agreguen a un grupo desconocido que podría atentar contra tu integridad en Internet:

Controla quién te agrega a grupos

Esto te permite limitar el acceso y podrás decidir quién te agrega sin permiso:

Ingresa a WhatsApp.

Da en los tres puntos.

Ve a Ajustes, luego a Privacidad.

Da clic en Grupos

Presiona cualquiera de estas opciones: Todos, Mis Contactos y Mis contactos, excepto…

Sal del grupo y repórtalo

Sirve en caso te agreguen a un grupo sin tu consentimiento y decides salir inmediatamente, no sin antes denunciarlo. Debes presionar la opción Salir del grupo, para luego acceder a la función de reportar dicho grupo en el servicio de Meta.

Bloquea mensajes o contactos individuales

Puedes reportar mensajes particulares, debes seleccionarlo, pulsar el menú de opciones y dar en Reportar. Cuentas con la alternativa de bloquear al remitente para así no recibir sus mensajes.

Bloquear miembros y administradores del grupo

No podemos bloquear el grupo en su conjunto, pero sí hacerlo con los administradores como a miembros de estos grupos sospechosos. Es útil para protegernos del spam y material prohibido.