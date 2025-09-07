¿Cómo activar el Modo OSCURO en WhatsApp y para qué sirve realmente?

Según el último reporte de Meta, actualmente más de 2500 millones de personas tienen WhatsApp en sus smartphones, por lo que se podría decir que es la App de mensajería instantánea más utilizada del planeta.

Sin embargo, así como esta App es una de las más empleadas, también ha generado ciertas complicaciones en la vista de los usuarios, quienes pasan horas y horas frente a la pantalla de sus teléfonos. Frente a ello, Meta ha ideado un 'Modo especial' que te permite disminuir la fatiga visual y así hacer más amigable la experiencia de uso. Este es el famoso 'Modo Oscuro', el cual puedes activar de forma sencilla.

PUEDES VER: Con este truco Whatsapp podrás ver más de una sola vez las fotos temporales que te envían

¿Qué es y cómo se activa el Modo Oscuro de WhatsApp?

El Modo Oscuro de WhatsApp no es otra cosa más que una interfaz oscura en la que todos los elementos se tiñen de negro, para de esta forma evitar el impacto agresivo de la luz en los ojos. Así podrás disminuir la fatiga; sin embargo, se recomienda medir el número de horas frente a la pantalla del smartphone.

Para activar el 'Modo oscuro' en WhatsApp debes seguir estos pasos: Busca Ajustes, luego Chats, Tema y finalmente elige la opción Oscuro.

También puedes elegir Predeterminado del sistema para que el tema cambie automáticamente según la configuración de tu dispositivo, o configurar un horario personalizado para el modo oscuro si tu dispositivo lo permite.