El regalo perfecto para Navidad está aquí: este Motorola de cuero vegetal tiene chip GAMER, 512GB y cuesta $200
Pese a su bajo precio, el Motorola Edge 50 Fusion es un teléfono todoterreno que tiene buenas cámaras, amplia memoria y alto rendimiento con juegos.
Si creías que un teléfono no podía tener las 3B de bueno, bonito y barato, entonces aún no conoces al Motorola Edge 50 Fusion, un teléfono que fue lanzado en 2024 y que hasta ahora sigue siendo uno de los mejores gama media que puedes adquirir por poco dinero.
En primer lugar, debes saber que este Motorola Edge 50 Fusion es uno de los pocos equipos que tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, además de resolución FullHD+, con 1600 nits de brillo y además compatibilidad con HDR10+.
PUEDES VER: No es GAMER, pero este Motorola con Snapdragon, 12GB de RAM, 512GB y carga de 125W es TOP para videojuegos
Si te gustan los videojuegos, debes saber que este Motorola llega con un excelente procesador: el Snapdragon 7s Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, además de 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable.
Pero esto no es todo lo que ofrece este Motorola de gama media. Podrás tomar fotografías excelentes con su lente de 50MP, gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Sin duda una de las mejores alternativas para grabar videos para redes sociales.
El Motorola Edge 50 Fusion es uno de los teléfonos de gama media más potentes. Foto: composición/zoomtecnologico
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 Fusion en 2025? Lo podrás encontrar en algunas tiendas por 220 dólares, es decir unos 749 soles. Sin duda una buena alternativa para los que no quieren pagar mucho dinero y necesitan un equipo con gran calidad.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90