Cuerpo cubierto de cuero vegano, procesador GAMER y cámaras 4K: este Motorola lo tiene TODO y bajó su precio en 40%
El Motorola Edge 40 Neo cuesta 1200 soles y es uno de los mejores teléfonos de gama media. No solo tiene cámaras 4K, sino que es acuático, ultra delgado y carga rápido.
A pocos días de la llegada de la Navidad 2025, miles de usuarios están buscando un teléfono con las 3B de bueno, bonito y barato. ES por ello que Motorola resulta ser una de las marcas ideales para elegir, puesto que sus celulares resultan ser potentes y bastante económicos.
Hoy conocerás uno de los equipos más emblemáticos, el Motorola Edge 40 Neo, un equipo de gama media cuyo diseño premium te hará elegirlo sin dudarlo dos veces. Además, su precio es bastante bajo, por lo que sería el mejor regalo para esta Navidad 2025. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí todo al respecto.
PUEDES VER: Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%
Para empezar al análisis del Motorola Edge 40 Neo, debes saber que este teléfono llega con una cubierta de cuero vegano o vegetal, la cual además tiene color PANTONE y resistencia al agua IP68.
La pantalla de este Motorola es de tipo AMOLED de 6.55 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2400 x 1800 pixeles, además de 144Hz de tasa de refresco y unos 1300 nits de brillo.
Si hablamos de potencia, este Motorola Edge 40 Neo llega con un procesador Mediatek Dimensity 7030, 12GB de RAM, 256GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 68W.
Las cámaras de este Motorola no son las más TOP, pero sí te permiten grabar en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta resolución: sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 13M y selfie de 13MP.
El precio del Motorola Edge 40 Neo en 2025 es de 1200 soles o 350 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las opciones más potentes y baratas para este fin de año.
