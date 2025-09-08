¿Fan de BTS? Así puedes activar el 'Modo ARMY' y tener a tus ídols favoritos en tu WhatsApp

Millones de 'ARMYs' están más que emocionadas y emocionados, puesto que la banda coreana BTS anunció que para la primavera del 2026 retomarán sus actividades, luego de que varios de los integrantes tengan que cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Para celebrar este retorno triunfal de BTS, las 'ARMY' ahora podrán activar el 'Modo BTS' en el WhatsApp de sus teléfonos Android. De esta forma podrás tener a todos tus artistas favoritos en la interfaz de esta aplicación Android.

Y es que gracias a la aplicación Nova Launcher, ahora podrás activar el 'Modo BTS' en WhatsApp. Si bien esto es GRATUITO, deberás cumplir ciertos requisitos para poder tener esta interfaz en tu teléfono. Aquí te vamos a dejar una guía para obtenerlo de forma sencilla.

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación Nova Launcher en tu teléfono Android. Para hacerlo solo basta con buscarlo en la Play Store o ingresar a este LINK.

También deberás descargar fotografías de Jungkook, V, Jimin, Suga, RM, Jin y J-Hope. Se recomienda que estas imágenes estén en formato PNG para que tengas un mejor resultado.

Si cumples este requisito, entonces solo queda seguir esta guía de tres simples pasos: