ALERTA | La Ley de Ajuste Venezolano excluye a este grupo de inmigrantes de la Green Card

En febrero de 2025, el Congreso de Estados Unidos reintrodujo la Ley de Ajuste Venezolano (HR 1348), una propuesta bipartidista que ofrece una vía legal hacia la residencia permanente para ciudadanos venezolanos que ya residen en el país. La medida busca apoyar su regularización migratoria y representa una oportunidad de estabilidad y legalidad para esta comunidad.

Aunque esta ley busca brindar protección y estabilidad migratoria, no todos los inmigrantes venezolanos podrán beneficiarse de ella. Quedarán automáticamente excluidos quienes:

Hayan ingresado a Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2021.

Hayan sido condenados por un delito grave o por dos o más delitos relacionados con inmoralidad, salvo algunas excepciones para ofensas políticas menores.

Hayan participado, ordenado, asistido o incitado actos de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política.

¿Cómo pueden los venezolanos obtener la residencia permanente en Estados Unidos?

De acuerdo con la ley, para poder obtener la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Venezolano, si esta llega a ser aprobada, la persona debe cumplir con una serie de requisitos específicos:

Ser ciudadano venezolano.

Haber ingresado a Estados Unidos a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Contar con una presencia física continua en EE.UU. de al menos un año al momento de solicitar el beneficio (se permiten hasta 180 días acumulados fuera del país).

Presentar la solicitud dentro de los tres años posteriores a la promulgación de la ley.

Cumplir con los requisitos generales de elegibilidad para una visa de inmigrante según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), con algunas excepciones específicas.

Los cónyuges e hijos menores solteros de personas elegibles también podrán beneficiarse, siempre que cumplan con los mismos requisitos.

¿Qué es la Ley de Ajuste Venezolano en Estados Unidos?

La Ley de Ajuste Venezolano es un proyecto en el Congreso de EE. UU. que, de aprobarse, permitiría a ciertos venezolanos obtener la residencia permanente (Green Card). Su objetivo es brindar estabilidad a quienes han escapado de la crisis en Venezuela, ofreciendo una solución definitiva, a diferencia de programas temporales como el TPS.

¿Cuándo se aprobará la Ley de Ajuste Venezolano?

No hay una fecha establecida para la aprobación de la Ley de Ajuste Venezolano, ya que actualmente se trata de un proyecto y no de una ley vigente. Este proyecto, identificado como H.R. 1348, fue reintroducido en el Congreso el 13 de febrero de 2025.

Para convertirse en ley, debe ser aprobado por la Cámara de Representantes, el Senado y firmado por el presidente. Aunque cuenta con apoyo bipartidista, la polarización política en temas migratorios disminuye, por ahora, sus probabilidades de aprobación.

La aprobación de la Ley de Ajuste Venezolano representaría un cambio significativo para decenas de miles de venezolanos que han buscado estabilidad en Estados Unidos, ofreciéndoles la posibilidad de regularizar su estatus migratorio y acceder a beneficios como permisos de trabajo, residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía.