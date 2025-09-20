Este mes de septiembre sorprendió con un feriado obligatorio para todos los trabajadores federales, en celebración del Labor Day, en Estados Unidos. Estos descansos forman parte del calendario federal, que incluye once festividades destinadas a honrar diversas efemérides tanto nacionales como internacionales en el país.

Ahora, en medio de estas novedades, ha surgido ciertas dudas en este sector sobre cuándo será el siguiente fin de semana largo en la nación de Donald Trump, así como las fechas de los próximos feriados, que se celebrarán un lunes y un martes en octubre y noviembre, respectivamente. AQUÍ los detalles.

Feriados 2025 en EE. UU.: el último fin de semana largo con dos fechas clave en el país

'El Cronista', otros medios y, según el sitio oficial del Gobierno de EE. UU., el segundo lunes de octubre marcará el último fin de semana largo del año, ya que los próximos días festivos no coinciden con lunes o viernes. Esta vez, el lunes 13 de octubre se celebrará Columbus Day, una fecha que rememora la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en octubre de 1492.

Asimismo, en el calendario de este año, también se conmemorará el martes 11 de noviembre el Día de los Veteranos y, con ello, se brindará homenaje a quienes han servido en las Fuerzas Armadas.

Cabe precisar que, en los feriados establecidos en el calendario federal, las oficinas gubernamentales no esenciales, así como varios negocios del sector privado y bancos, permanecerán cerrados. No obstante, los cajeros automáticos y los servicios de banca en línea continuarán operando, aunque ciertas transacciones podrían experimentar retrasos. Hasta el momento, se conoce dicha información.

¿Cuántos feriados faltan que se lleven a cabo este 2025 en EE. UU.?

Con estas dos fechas, solo faltaría para este año dos feriados más: el del Día de Acción de Gracias y Navidad.