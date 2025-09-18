Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda y policía revela posiblidad de heridos.

El miércoles 17 de septiembre, por la noche, el Departamento de Policía de Goose Creek, en Estados Unidos, atendió un tiroteo que se había registrado en el interior de una tienda Walmart. Se informó que las autoridades del lugar llegaron de inmediato para empezar con la investigación de la preocupante situación y garantizar la seguridad de los clientes. ¿Qué pasó? ¿Quién es el sospechoso?

Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda y policía revela posibilidad de heridos

'Live5news' y otros medios internacionales, informaron que el Departamento de Policía de Goose Creek reportó un reciente tiroteo en un Walmart estadounidense. En conversación con la prensa, el jefe LJ Roscoe explicó que recibió una alerta sobre una persona herida por disparos en la tienda ubicada en la avenida St. James.

Asimismo, se conoció que las autoridades realizaron un exhaustivo barrido y revisión completa en el interior y exterior del establecimiento, procediendo a evacuar a los clientes y trabajadores de la empresa.

No obstante, pese a que la tienda reanudó sus operaciones posteriormente, los agentes expresaron que, aquella llamada de alerta, podría haber sido falsa. Hasta el cierre de esta nota, no se ha revelado la existencia de heridos en el incidente ni tampoco testimonios.

Otro caso que consternó a clientes de Walmart: arrestan a hombre tras persecución con arma de fuego

'Abcnews4' y otros medios internacionales compartieron hace poco este caso, el cual se registró hace unos días en EE. UU. Según un sheriff de la zona, los agentes del condado de Berkeley fueron al Walmart de Moncks Corner alrededor de las 10 p. m. del sábado 23 de agosto, donde acudieron al Departamento de Policía local tras un reporte de agresión física con arma de fuego.

El sospechoso identificado como Eric Gerard Parrilla, de 35 años, fue detenido tras haber abandonado el lugar en una camioneta Mercedes justo cuando los agentes llegaron. Ahora enfrenta cargos.