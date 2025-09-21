- Hoy:
Ojo inmigrantes venezolanos: estas son las 3 recomendaciones esenciales para presentarte al examen de ciudadanía estadounidense
Prepárate con estas 3 recomendaciones clave antes de tu examen de ciudadanía. Asegura tu éxito con estos consejos prácticos para inmigrantes venezolanos.
Si eres un inmigrante venezolano en Estados Unidos y estás por presentar el examen de ciudadanía, es fundamental que te prepares adecuadamente. Conocer el proceso y las exigencias te dará más confianza para afrontar el reto. En esta nota, te compartimos tres recomendaciones esenciales para que tu preparación sea más efectiva. Sigue estos consejos y aumenta tus posibilidades de éxito en la entrevista y examen de naturalización.
PUEDES VER: Atención, inmigrantes en EE.UU: esta es la sorprendente medida que han tomado estos trabajadores ante las redadas migratorias
3 recomendaciones esenciales para presentarte al examen de ciudadanía estadounidense
Revisa el material oficial para el examen
El examen de ciudadanía estadounidense sigue un conjunto de temas específicos del gobierno de EE. UU. Estudia las 100 preguntas y respuestas que cubren historia, leyes y símbolos nacionales. Familiarízate con el contenido oficial para estar bien preparado.
Mejora tus habilidades en inglés
El examen incluye una prueba de comprensión y expresión en inglés. Practica leer, escribir y hablar el idioma de manera regular para familiarizarte con los requisitos. Asistir a clases o practicar con nativos puede ser muy útil para mejorar tu fluidez.
Busca asesoría legal para la entrevista
Consultar con un abogado de inmigración o un experto en naturalización puede ser clave. Ellos te orientarán sobre cómo prepararte para la entrevista y qué preguntas esperar.
¿Cuál es el costo del examen de ciudadanía estadounidense según USCIS?
El precio del examen de ciudadanía en EE. UU., según USCIS, es de 725 dólares. Esta cantidad cubre tanto la solicitud de naturalización como el proceso de recolección de datos biométricos. En ciertos casos, es posible solicitar una exención o reducción del costo si se cumplen requisitos financieros específicos.
