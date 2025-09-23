Frente a las constantes redadas migratorias y detenciones en los diversos estados de Estados Unidos. Una organización legal decidió compartir importantes datos a los extranjeros, esto con la finalidad de ayudar a una gran cantidad de inmigrantes frente a las medidas de las autoridades migratorias. ¿Cómo actuar al ser arrestada y en medio de las sorpresivas operaciones en el país? AQUÍ te revelamos.

Guía servirá a inmigrantes latinos para enfrentar las redadas 2025 y no salir perjudicado

Ojito, indocumentados: en medio de la situación actual de incertidumbre que vive la comunidad inmigrante, el New York Assistance Group, una organización legal dedicada a apoyar a este grupo de personas, ha emitido recomendaciones esenciales para los latinos. Estas directrices buscan asegurar que estas personas estén informadas sobre sus derechos y sepan cómo proceder ante los agentes del ICE.

A continuación, lo que debes hacer si los agentes del ICE están en la puerta de su casa:

Mantener la calma y la prudencia ante la llegada de agentes del ICE.

No es recomendable abrir la puerta de inmediato ni sentirse presionado a entablar una conversación.

Es aconsejable preguntar quiénes son y solicitar que muestren su identificación o una orden judicial, la cual puede ser presentada por debajo de la puerta o a través de una ventana.

Si no cuentan con una orden judicial, se tiene el derecho de negarse a permitir su ingreso, expresando: "No quiero hablar con ustedes".

En caso de que presenten una orden, es crucial verificar que esté debidamente firmada por un juez o magistrado; de lo contrario, se puede rechazar su entrada.

En situaciones de emergencia que pongan en riesgo la seguridad pública, el ICE puede ingresar sin autorización, sin embargo, esto no implica que se esté obligado a dialogar con ellos.

Asimismo, esto es lo que debes hacer si los agentes del ICE lo detienen en la calle o en público:

Puede plantear la pregunta: "¿Soy libre de irme?", si la respuesta es positiva, tienes la opción de marcharte sin necesidad de proporcionar más información.

En caso de que intenten revisar tus pertenencias, es recomendable mencionar lo siguiente: "No doy mi consentimiento para un registro".

Importante mantener la calma y evitar cualquier tipo de confrontación física, ya que expresar tu objeción puede ser relevante en un eventual proceso legal.

¿Qué hacer si eres detenido por el ICE en las redadas?

Por otro lado, es bueno saber que ICE permite a los detenidos informar sobre problemas médicos o la necesidad de arreglos para el cuidado de niños. Además, los agentes del ICE pueden no hablar el idioma nativo del detenido, por lo que se puede solicitar un intérprete para facilitar la comunicación durante cualquier conversación, cita o audiencia.

Es bueno saber, en tanto, que los detenidos no están obligados a firmar documentos ni a responder preguntas antes de consultar con un abogado. Tienen derecho a realizar llamadas telefónicas a familiares, amigos, líderes comunitarios o su abogado. Además, durante el tiempo de detención, se permite recibir visitas de estas mismas personas. Incluso, en caso de detención, pueden grabar al ICE.